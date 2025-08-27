Мигрант, атаковавший полицейских в Москве, рискует получить пожизненное

Иностранец, напавший на полицейских в Москве, может получить пожизненное заключение. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СК РФ.
«В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа», — говорится в официальном telegram-канале СК. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с дополнительным ограничением свободы до двух лет, а также пожизненное лишение свободы или смертную казнь.
Инцидент произошел на севере города, вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе. Иностранный гражданин сначала бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей МВД и коммунальной службы ГБУ «Жилищник». После этого он предпринял попытку нападения с ножом на полицейских, прибывших на место происшествия. Сотрудники полиции оперативно обезвредили злоумышленника. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
