В российском регионе запретили алкомаркеты во дворах многоквартирных домов

В Московской области ввели новые ограничения на продажу алкоголя
Ежемесячно порядка 40-60 магазинов будут вынуждены прекращать продажу спиртного
Ежемесячно порядка 40-60 магазинов будут вынуждены прекращать продажу спиртного Фото:

С 1 сентября в Московской области вступили в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Меры затрагивают почти три тысячи торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

«После 1 сентября 1,4 тысячи магазинов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны будут прекратить продажу любого алкоголя. Также еще порядка 1,5 тысячи магазинов должны будут прекратить продажу алкоголя после окончания срока лицензии», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили ТАСС в пресс-службе. Ежемесячно порядка 40-60 магазинов будут вынуждены прекращать продажу спиртного по мере истечения срока действия лицензий.

Теперь лицензию на розничную продажу алкоголя смогут получить только магазины, входы в которые расположены со стороны улицы и находятся не дальше 30 метров от края проезжей части. Закон также усиливает требования к бизнесу, занимающемуся розничной продажей алкоголя. Для получения лицензии минимальный уставный капитал организации теперь должен составлять не менее одного миллиона рублей. Ранее этот показатель был в два раза ниже — 500 тысяч рублей.

Новые ограничения коснулись и заведений общественного питания. Барам и кафе, расположенным во дворах жилых домов, запрещено продавать алкогольную продукцию с 23:00 до 08:00. Исключение составляют рестораны, для которых сохраняется прежний режим работы.

