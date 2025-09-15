«Новые люди» не гарантируют, что попадут в Госдуму в 2026 году

Зампред ГД Даванков: не мы решаем, окажемся ли мы в ГД или нет
Зампред ГД Даванков: не мы решаем, окажемся ли мы в ГД или нет

«Новые люди» оказались в подвешенном состоянии перед выборами в Госдуму-2026. Итоги вчерашних региональных выборов не позволяют партийцам «ничего утверждать» по поводу попадания в федеральный парламент. Об этом URA.RU сказал зампред ГД от «Новых» Владислав Даванков .

«Это не мы с вами решаем. Мы не Шаман с Мизулиной, которым можно партию подарить. Если люди решат, что мы должны быть там представлены, значит, мы там будем. В политике бывает по-всякому. Кажется, что вот-вот, а потом оказывается иначе», — сказал политик.

На федеральных выборах 2021 года «Новые люди» попали в Госдуму, получив 5,32%, лишь немного преодолев проходной порог. Как ранее говорил агентству политолог Евгений Минченко, главная интрига предстоящих федеральных выборов — пройдет ли в ГД «Справедливая Россия». «Новые» же, по словам эксперта, нашли свое позиционирование и электорат. 

