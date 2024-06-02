02 июня 2024

В деле свердловчанина, которого жестко задерживал ОМОН, появились новые статьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Юношу подозревают в разбое и незаконном хранении оружия Фото:

В уголовном деле 22-летнего жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Андрея Г., которого в апреле скрутили бойцы ОМОНа по обвинению в грабеже, появились еще три статьи Уголовного кодекса РФ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Следователи подозревают его в незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ). При этом обвинение ему пока предъявлено лишь за грабеж (ст. 161 УК РФ)», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил Цыгану меру пресечения. Теперь он будет находиться в СИЗО до 20 июля, сообщили URA.RU в инстанции. В МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев по теме воздержались.

Полицейские задержали Цыгана в начале апреля. Оперативники при поддержке бойцов ОМОНа схватили юношу в компьютерном клубе, когда тот играл в Counter-Strike. Эпизод, который вменили Андрею, произошел еще в 2022 году. Однако заявление на Цыгана было написано лишь спустя два года, говорил инсайдер URA.RU. Ранее обвиняемый привлекался по административным статьям — за тонировку, езду без госномеров и нарушение ПДД.

Осенью 2023 года Цыган стал случайным очевидцем ссоры между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что школьник оскорбил родственницу полицейского. Мальчик уверял, что силовик угрожал ему расправой. Тогда Мунгалов попал под проверку (в итоге нарушений в его действиях не нашли), а Цыгана арестовали на 15 суток за избиение сотрудника полиции.

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В уголовном деле 22-летнего жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Андрея Г., которого в апреле скрутили бойцы ОМОНа по обвинению в грабеже, появились еще три статьи Уголовного кодекса РФ. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Следователи подозревают его в незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ). При этом обвинение ему пока предъявлено лишь за грабеж (ст. 161 УК РФ)», — пояснил собеседник агентства. Кроме того, Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил Цыгану меру пресечения. Теперь он будет находиться в СИЗО до 20 июля, сообщили URA.RU в инстанции. В МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев по теме воздержались. Полицейские задержали Цыгана в начале апреля. Оперативники при поддержке бойцов ОМОНа схватили юношу в компьютерном клубе, когда тот играл в Counter-Strike. Эпизод, который вменили Андрею, произошел еще в 2022 году. Однако заявление на Цыгана было написано лишь спустя два года, говорил инсайдер URA.RU. Ранее обвиняемый привлекался по административным статьям — за тонировку, езду без госномеров и нарушение ПДД. Осенью 2023 года Цыган стал случайным очевидцем ссоры между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что школьник оскорбил родственницу полицейского. Мальчик уверял, что силовик угрожал ему расправой. Тогда Мунгалов попал под проверку (в итоге нарушений в его действиях не нашли), а Цыгана арестовали на 15 суток за избиение сотрудника полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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