Shot: умер штурман рухнувшего в Нижегородской области истребителя

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В Нижегородской области упал Су-34
В Нижегородской области упал Су-34 Фото:

Штурман истребителя Су-34, который потерпел крушение в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм. По предварительным данным, оба пилота катапультировались.

«Штурман истребителя Су-34, рухнувшего в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм», — сообщает Shot. По имеющейся информации, инцидент произошел в районе города Кулебаки.

Ранее Минобороны сообщило, что военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси.

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Штурман истребителя Су-34, который потерпел крушение в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм. По предварительным данным, оба пилота катапультировались. «Штурман истребителя Су-34, рухнувшего в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм», — сообщает Shot. По имеющейся информации, инцидент произошел в районе города Кулебаки. Ранее Минобороны сообщило, что военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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