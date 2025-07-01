Shot: умер штурман рухнувшего в Нижегородской области истребителя

Штурман истребителя Су-34, который потерпел крушение в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм. По предварительным данным, оба пилота катапультировались.
«Штурман истребителя Су-34, рухнувшего в Нижегородской области, скончался в больнице от полученных травм», — сообщает Shot. По имеющейся информации, инцидент произошел в районе города Кулебаки.
Ранее Минобороны сообщило, что военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси.
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