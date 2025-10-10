10 октября 2025

Латвия собирается выслать более 800 россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, 40 процентов из них составляют русскоязычные жители
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, 40 процентов из них составляют русскоязычные жители Фото:

Более 800 граждан России подлежат депортации из Латвии за нарушение миграционных правил. Об этом заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сообщила Пуке. Ее цитирует издание Politico. Пребывание россиян в Латвии после этой даты будет считаться незаконным.

В контексте ужесточения миграционного законодательства власти Латвии ранее приняли ряд мер, ограничивающих права российских граждан. В августе 2022 года правительство страны постановило продлевать временный вид на жительство только в исключительных случаях, а претендовать на постоянный можно лишь после успешной сдачи экзамена по латышскому языку не ниже уровня А2.

Помимо этого, в стране действует только один государственный язык — латышский. Русский язык был признан иностранным, а с 2026 года все образовательные учреждения должны перейти на обучение исключительно на латышском языке, русский разрешается использовать только как язык национального меньшинства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 800 граждан России подлежат депортации из Латвии за нарушение миграционных правил. Об этом заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке. «Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сообщила Пуке. Ее цитирует издание Politico. Пребывание россиян в Латвии после этой даты будет считаться незаконным. В контексте ужесточения миграционного законодательства власти Латвии ранее приняли ряд мер, ограничивающих права российских граждан. В августе 2022 года правительство страны постановило продлевать временный вид на жительство только в исключительных случаях, а претендовать на постоянный можно лишь после успешной сдачи экзамена по латышскому языку не ниже уровня А2. Помимо этого, в стране действует только один государственный язык — латышский. Русский язык был признан иностранным, а с 2026 года все образовательные учреждения должны перейти на обучение исключительно на латышском языке, русский разрешается использовать только как язык национального меньшинства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...