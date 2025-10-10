Латвия собирается выслать более 800 россиян

Более 800 граждан России подлежат депортации из Латвии за нарушение миграционных правил. Об этом заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.
«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сообщила Пуке. Ее цитирует издание Politico. Пребывание россиян в Латвии после этой даты будет считаться незаконным.
В контексте ужесточения миграционного законодательства власти Латвии ранее приняли ряд мер, ограничивающих права российских граждан. В августе 2022 года правительство страны постановило продлевать временный вид на жительство только в исключительных случаях, а претендовать на постоянный можно лишь после успешной сдачи экзамена по латышскому языку не ниже уровня А2.
Помимо этого, в стране действует только один государственный язык — латышский. Русский язык был признан иностранным, а с 2026 года все образовательные учреждения должны перейти на обучение исключительно на латышском языке, русский разрешается использовать только как язык национального меньшинства.
