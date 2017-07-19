Ямал готовится доказывать титул столицы Арктики в Петербурге

19:28 19 июля 2017 2

Никогда еще форум по развитию Арктики не значил так много для Ямала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямал организует форум по правовым вопросам развития Арктики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в распоряжении правительства Ямала, подписанном губернатором Дмитрием Кобылкиным. Согласно документу, все организационные вопросы берет на себя округ. Мероприятие пройдет с 29 ноября по 2 декабря 2017 года. Задачи по подготовке расписаны для нескольких ведомств окружной администрации.

Согласно распоряжению Кобылкина, государственно-правовой департамент Ямала отвечает за организацию форума: разработку логотипа, наполнение сайта, рассылку приглашений, формирование списка участников, бронирование номеров, изготовление сувениров. А департамент международных связей должен обеспечить встречи участников форума.

Гостей повезут не в Салехард, а в Питер. Считается, что таким образом ЯНАО привлечет на свое мероприятие больше федеральных чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сколько средств уйдет на подготовку форума и кто его оплатит — неясно. Как пояснили в пресс-службе окружного правительства в ответ на запрос «URA.RU», из бюджета деньги на мероприятие не выделяются. Однако известно, что окружные структуры все-таки вкладывают в него средства.

В 2015 году аналогичный форум спонсировал фонд «Сотрудничество Ямала», учредителем которого является департамент международных связей автономного округа. На мероприятие, согласно отчетности структуры, ушло более четырех миллионов рублей.

В правительстве автономии сообщили, что губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин планирует принять участие в форуме в 2017 году. Кто из федеральных чиновников будет — не конкретизировали.

Как полагает региональный политолог Кирилл Истомин, любое подобное мероприятие нужно рассматривать с точки зрения лоббистских возможностей. «На такой форум легче пригласить представителей федеральных ведомств и обсудить с ними в неформальной обстановке региональные проблемы. Федералы часто не разбираются в региональной специфике и это возможность ее объяснить. А участие государственно-правового департамента как раз и говорит о том, что могут быть продвинуты конкретные законодательные инициативы, — говорит политолог. — Кроме того, любая презентация во внешний контур региона всегда положительна».

Это уже пятый аналогичный форум. Первый проводился в Салехарде в 2010 году. Далее они организовывались в Москве и Санкт-Петербурге. Как рассказали в пресс-службе правительства Ямала, округ всегда был партнером мероприятия.

Однако, по оценкам наблюдателей, власти Ямала возлагают особые надежды на будущий форум. Развитие Арктики является одним из приоритетов госполитики — об этом регулярно говорит президент Владимир Путин. И регионы этой зоны борются за звание столицы Арктики. Так, в 2017 году стало известно, что самый крупный саммит, который в том числе посетил президент, будет постоянно проводиться в Архангельске. И форум в Санкт-Петербурге, который проводят власти Ямала — попытка реванша.