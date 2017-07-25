«Общее ощущение, что на Ямале нет денег»

19:18 25 июля 2017 0

Власти Ямала ждут, что приезжих будет меньше, чем тех, кто покинет округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала прогнозируют, что по итогам ближайших двух лет отток населения из региона превысит рождаемость. Жителей станет меньше. Важно, что, согласно официальным данным, уезжают в основном люди среднего возраста, а не только пенсионеры, для которых действовала программа переселения. Если в депрессивных сельскохозяйственых территориях такая статистика не удивляет, то на Ямале, бюджет которого во много раз больше и перспективы шире — это почти нонсенс.

«Численность населения уменьшится с 534,8 тыс. человек в 2017 году до 533,5 тыс. человек в 2019 году. Основной причиной выбытия населения является поиск работы в регионах России с благоприятными климатическими условиями (40 процентов). Поэтому наиболее высокая миграционная активность характерна для населения в трудоспособном возрасте (71,2 процента в общей численности выбывших в 2016 году)», — говорится в докладе губернатора Ямала по итогам работы правительства в 2016 году.

Чиновники обещают: чтобы не допустить резкого снижения численности населения, будут улучшать демографию.

Данные Тюменьстата за январь—апрель 2017 года подтверждают негативные ожидания окружной администрации — люди покидают регион. Число выбывших за эти несколько месяцев — 11,1 тыс. человек. Это на 223 человека больше, чем прибывших.

Депутаты окружного Заксобрания снижение численности населения связывают с массовым выездом молодежи.

Люди заработали на квартиры «на земле» и стремятся покинуть регион с девятью месяцами зимы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«В ближайшее время мы будем наблюдать замедление темпов рождаемости. Молодежь все чаще откладывает рождение ребенка на более поздний срок. Это обусловлено не только психологическими причинами и желанием самореализоваться, но и экономическими факторами: молодые люди не чувствуют стабильности. В условиях постоянных реформ, санкций, снижения уровня жизни у них нет уверенности в будущем. Необходимы государственные программы поддержки молодых семей. Объем помощи пожилым людям на Ямале даже больше, чем молодым. С другой стороны, в связи с тем, что на Ямале нет вузов, молодежь уезжает учиться в другие регионы и больше не возвращается», — рассуждает вице-спикер Заксобрания, единоросс Елена Зленко. При этом она не видит проблем в трудовой миграции, которая, по версии парламентария, на Ямале была всегда.

С ней частично согласен и другой депутат Заксобрания Ямала, член ЛДПР Иван Вершинин. «Я ездил в отдаленные поселки и видел условия труда. Разница между зарплатами „на земле“ и на Крайнем Севере снижается, при этом разница в условиях жизни и работы несоизмерима. В Тазовском не могут найти стоматолога — несмотря на кажущуюся большую зарплату жить там никто не хочет. Кроме того, в регионе закрыли последний филиал вуза — ТюмГУ в Новом Уренгое. Молодежь выезжает учиться и не возвращается. Третья причина — очень много мигрантов с юга, что не может не тревожить старожилов», — говорит депутат. По его словам, рецепт удержания населения прост — люди останутся, только если будут высокие зарплаты и программы соцподдержки. Но есть и еще один фактор. «У меня на приеме был мужчина из Надыма. Он не говорил ни про зарплату, ни про жилье. Он сказал, что ему элементарно некуда отдать ребенка заниматься, недостаточно досуговых центров», — говорит Вершинин.

Сами жители озвучивают банальную причину — люди воспринимают автономный округ только как вахтовый субъект. И несмотря на все уверения губернатора Дмитрия Кобылкина, что Ямал — это регион-дом, ямальцы стараются переехать, накопив достаточную сумму.

На Ямале не осталось ни одного вуза. Отучившиеся в крупных городах жители региона не видят смысла для возвращения в автономию Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Вся моя семья уже уехала „на землю“, накопив капитал, там дом в Подмосковье. Сам я пока остаюсь в Новом Уренгое, так как получаю надбавку за то, что работаю по направлению после вуза. Жду „северной“ пенсии. Когда я заработаю достаточно или выйду на пенсию, также уеду отсюда», — говорит знакомый житель Нового Уренгоя. Другой, теперь уже бывший горожанин, отмечает: жизнь в газовой столице становится дороже, но зарплаты не растут. У огромного числа подрядных организаций появились долги перед сотрудниками. «Стабильно чувствуют себя только сотрудники „Газпрома“. Остальные ищут лучшей жизни в других регионах», — рассуждает он.

Еще более пессимистично оценивают будущее жители Салехарда, далеко не юные и имеющие солидный стаж и опыт: «В городе только и разговоров о том, кто и как скоро собирается уезжать. Все наши друзья уже уехали. Мы и сами планируем переезд «на землю».

Те, кто работал здесь длительное время, накопили на квартиры за пределами Ямала и переезжают. У нас такая же ситуация.

Зарплаты даже в госорганах сокращают, стараются не выплачивать премии. В силовых структурах прошли сокращения. Уволенные сотрудники не могут найти работу с хорошими условиями, так как все места уже заняты «по знакомству». Цены растут, стройки стоят. Рынок труда рушат мигранты из Средней Азии, соглашаясь на мизерные зарплаты. Общее ощущение, что в Салехарде и на Ямале в целом денег стало меньше. Если посмотреть — бюджет региона никогда не был дефицитным. Долги и займы возникли несколько лет назад, с того периода и началось ухудшение жизни ямальцев», — резюмирует собеседник.

Депутаты полагают, что отъезда тех, кто заработал себе на пенсию, не избежать. «Не нужно удерживать тех, кто добился цели, заработал и больше не хочет жить на Севере, это нормальное явление. Нужно создавать условия для тех, кто вновь прибывает в регион», — заключает Иван Вершинин.

Получить комментарии пресс-службы правительства Ямала в течение дня не удалось — там не смогли ответить на запрос «URA.RU».