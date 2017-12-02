Нефтянику приостановили членство в ЕР, но оставили начальником ячейки

02:31 02 декабря 2017 0

Нефтяники решили не отдавать Павла Крюкова на растерзание силовикам Фот: Ноябрьское отделение партии «Единая Россия»

В Ноябрьске состоялась партийная конференция «Единой России». Главным вопросом на ней, кроме текущего обновления политсовета и выбора делегатов на собрание регионального отделения, негласно стояло назначение исполняющего обязанности секретаря городского отделения. По информации «URA.RU», этот вопрос планировалось внести в пункт «разное», и в ходе его обсуждения выбрать нового руководителя. На пост претендовали депутат Гордумы Сергей Валько и общественник Ильдус Резяпов. Также источники агентства сообщали о третьем, тайном кандидате, которого лоббировала городская мэрия.

Но конференция оставила все как есть.

Руководителем формально остается арестованный по подозрению в коммерческом подкупе глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

Напомним, в середине ноября он был задержан, а затем арестован. Ему предъявлено обвинение по статье 204, ч.8 УК РФ (коммерческий подкуп). По решению суда Салехарда он задержан до 15 января для обеспечения беспрепятственной оперативно-розыскной работы.

По версии инсайдеров, судьбу Павла Крюкова (справа) обсуждали Дмитрий Кобылкин (слева) и Александр Дюков (в центре) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Сразу после ареста, ноябрьские единороссы провели экстренное заседание политсовета, где приостановили членство в партии своего секретаря, но не сняли его с должности и не назначили временно исполняющего обязанности.

Сегодняшнее решение единороссы скопировали с позиции партийной фракции Законодательного Собрания ЯНАО, депутатом которого также является Крюков. Ранее об этом решении «URA.RU» говорил спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин: «Будем ожидать официального решения суда, а потом уже поднимать вопрос о мандате Павла Крюкова».

Как объясняют инсайдеры, эта взвешенная позиция, согласованная с высшим партийным руководством и властями округа, послужила сигналом ноябрьскому исполкому. И руководство исполкома, и члены политсовета, с кем «URA.RU» удалось поговорить о сложившейся ситуации, оказались солидарны в решении не назначать временно исполняющего обязанности пока не определится судьба их избранного секретаря.

По неофициальным данным, такое решение смогли добиться руководители «Газпромнефти», нежелающие отдавать Павла Крюкова на растерзание силовикам.

Политсовету предшествовала встреча губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и главы «Газпромнефть» Александра Дюкова, прошедшая накануне в Санкт-Петербурге. Разговор вполне мог зайти о судьбе бывшего генерального директора ямальской нефтедобывающей «дочки», отмечают наблюдатели.

Политконсультант Алексей Васильев, директор по развитию Института политического права и управления, высказал удивление таким неоднозначным решением: «Если приостановили членство — странно, что он остается секретарем. Одно не стыкуется с другим политически. Общепринятая практика в ЕР, если есть претензии правоохранительных органов — приостанавливают членство и лишают должностей».

Впрочем, инсайдеры указывают на другую причину такого решения — назначение кого-либо из троих кандидатов привело бы к скрытому конфликту внутри отделения. Секретарь не смог бы ужиться внутри партии со своими бывшими оппонентами. Это, в свою очередь, привело бы к абсолютно ненужному напряжению в Ноябрьске в канун подготовки к выборам президента России. На такой риск партийное руководство Ямала идти не стало.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.