Единороссов Ноябрьска обезглавили накануне выборов

03:04 28 ноября 2017 0

Арест Павла Крюкова вызвал тектонические сдвиги в стане ноябрьских единороссов Фото: Максим Егоров © URA.RU

В одном из крупнейших городов Ямала, Ноябрьске, грядут политические перемены. 1 декабря местные единороссы выберут нового главу политсовета партии. Сейчас пост секретаря номинально занимает экс-глава «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков, арестованный по обвинению в коммерческом подкупе. Его членство в партии было приостановлено еще 18 ноября — на следующий день после задержания.

Конференция городского отделения планировалась заранее: единороссы по всей стране сейчас готовятся к очередному съезду, что требует избрания делегатов. Также в Ноябрьске настало время избрания нового политсовета и его секретаря. Источник агентства утверждает, что Крюков должен был переизбраться на свой пост, но действия правоохранителей скорректировали эти планы.

После ареста Крюкова контроль над «Единой Россией» попытаются получить старые элиты, близкие с Жанне Белоцкой Фото: Вася Кошкин © URA.RU

По данным инсайдеров «URA.RU», на место нового секретаря претендуют депутат городской думы Ноябрьска Сергей Валько и общественник Ильдус Резяпов. Первый — редактор молодежного информагентства «Кругозор», бывший координатор городского подразделения «Молодой гвардии» и действующий куратор кадрового проекта «Губернаторская сотня» в Ноябрьске, второй — был заместителем главы Ноябрьска в момент, когда городом управляла Жанна Белоцкая, и отвечал у нее за информационную политику.

Сейчас он обладает статусом советника главы муниципалитета и накануне докладывал губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину о межнациональном спокойствии в статусе председателя Ассоциации татарских и башкирских общественных объединений ЯНАО.

Впрочем, выдвижение представителей старых элит невыгодно администрации города.

Источники отмечают, что ситуацией намерен воспользоваться новый мэр муниципалитета Алексей Романов.

Для него это отличный шанс усилить позиции как по партийной линии, так и в гордуме, подавляющее большинство в которой составляют депутаты от «партии власти». Имя кандидата пока не раскрывается.

Вместе с новым секретарем будет избран и новый состав политсовета — список людей, визирующих все решения ноябрьских единороссов. Оно изначально планировалось к плановой ротации, но сейчас ее масштаб может быть более серьезным. Новое руководство ячейки в свою очередь выберет партийцев, которые представят город на окружной конференции. Она же определит делегатов на XVII съезд «Единой России» в Москву, и получат шанс попасть в состав генсовета. Напомним, и. о. секретаря партии Андрей Турчак в ходе визита в Салехард анонсировал 15—20% ротацию, отметив, что предпочтение будет отдаваться как раз представителям «первичек».

По данным инсайдеров, первой задачей, которая стоит перед новым руководством «Единой России» в Ноябрьске, является подготовка к выборам президента России.

Неурядицы — отличный шанс для мэрии взять партию под полный контроль Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Партячейке нужно переформатировать агитационную сеть — базу людей, готовых к выполнению различных партийных задач. Собеседники агентства, знакомые с тонкостями работы единороссов, отмечают, что новый секретарь отделения предпочтет самостоятельно сформировать этот инструмент.

Неясной на сегодняшний день остается позиция градообразующего предприятия, лишившегося прежнего гендиректора. Головное предприятие утвердило на должность руководителя «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выходца из центрального офиса Александра Шушакова. Как сложатся отношения между этим человеком, сконцентрировавшим в своих руках административный и электоральный ресурсы города, и политическими элитами — загадка.

Уголовное дело экс-гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова пока не повлияло на ситуацию Законодательном Собрании ЯНАО, депутатом которого он является. Сдать мандат он обязан только после судебного решения, до которого еще слишком далеко.

«Будем ожидать официального решения суда, а потом уже поднимать вопрос о мандате Павла Крюкова», -комментирует в разговоре с «URA.RU» спикер ЗакСо ЯНАО Сергей Ямкин. Он также отметил, что пропуски заседаний со стороны Крюкова не будут считать прогулами, поскольку он находится в тюрьме и не может участвовать в работе законодательного органа.

Получить официальные комментарии ноябрьских единороссов на момент подготовки материала не удалось. В отделении партии предложили обращаться по всем вопросам к руководителю исполкома Елене Нагорянской, однако она находится в отпуске и не отвечает на звонки.

Павел Крюков был задержан 17 ноября оперативниками МВД и ФСБ во время получения меченых купюр от посредника. Топ-менеджера обвиняют в коммерческом подкупе. По версии следствия, он взял деньги от заинтересованного лица в обмен на определенные услуги, входящие в его должностные обязанности. Заключение под стражу депутата произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий. Максимальная санкция статьи, вменяемой нефтянику, предусматривает до семи лет лишения свободы.