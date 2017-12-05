Тюменцам грозит новый коллапс. Якушев называет такие «главной ошибкой»

13:37 05 декабря 2017 0

Осмотр техники прошел утром 1 декабря Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени

Тюмени грозит транспортный коллапс. В разгар зимы может повториться история 2011 года, которую губернатор Владимир Якушев называл главной ошибкой: горожане в нескольких районах рискуют остаться без муниципального транспорта, потому что перевозчики не выйдут на маршруты. Накануне общественники из организации «Народный контроль» направили в прокуратуру области заявление с просьбой проверить работу двух структур, проводивших конкурсы на пассажирские перевозки — это муниципальный «Тюменьгортранс» и городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Речь идет о фальсификации реестра автобусов.

Как говорится в заявлении (имеется в распоряжении редакции), в пятницу, 1 декабря, проходил осмотр транспортных средств, которые выйдут на линии с 1 января 2018 года в рамках договора на пассажирские перевозки, заключенного между городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта и ИП Андреем Савельевым. «URA.RU» уже писало о скандале, который вспыхнул сразу после подведения итогов этого аукциона.

На некоторых автобусах не было госномеров Фото: Виктор Нестерук

Мелкие перевозчики обвинили победителей конкурса в вымогательстве и отсутствии собственных автобусов и написали заявление в общественную организацию «Народный контроль».

Общественники вместе с чиновниками отправились проверять, насколько транспортные средства ИП Савельева готовы к выполнению муниципального контракта.

«Осмотр осуществлялся комиссией в составе заместителя директора по транспорту МКУ „Тюменьгортранс“ Новоселова Дмитрия Михайловича и главного специалиста департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Скорнякова Алексея Петровича», — указали «народные контролеры».

Общественники зафиксировали шесть нарушений. В частности, у проверяющих не было самого реестра транспортных средств — документа, с которым стоило бы сравнить фактическое наличие автобусов у Савельева. Примерно 15 транспортных средств на осмотре было без госномеров,

из документов на автобусы перевозчик смог показать «только ПТС, без заполненной отметки о правообладателях». Общественники отметили, что на основании этой информации невозможно понять, кому принадлежат данные автобусы.

Ни одно из транспортных средств, не поставленных на регистрационный учет, не имело приборов спутниковой навигации на базе систем «ГЛОНАСС»/GPS, удовлетворяющих техническим требованиям и характеристикам, указанным в контракте. «Наличие навигационного оборудования не проверялось и у остальных транспортных средств. Общественников заинтересовало, почему на осмотре оказалось несколько автобусов большой вместимости, принадлежавших другой коммерческой фирме — хотя в техзадании к контракту вписаны только автобусы малой и средней вместимости. Там же, на площадке, они нашли автобус с транзитными номерами, который тоже был внесен в реестр перевозчика.

Заявители полагают, что реестр автобусов у ИП Савельев был сфальсифицирован изначально: «при самостоятельной проверке выяснилось, что в реестр были внесены ТС, которые заведомо не могли осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам города Тюмени».

Глава департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов — это его ведомство было заказчиком аукционов на право осуществления пассажирских перевозок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

К примеру, семь автобусов марки «Хайгер», принадлежащих ООО «СобвинСервис» и находящихся в ХМАО-Югре, в настоящее время находятся под арестом из-за банкротства собственника.

«Восемь автобусов марки «ПАЗ», принадлежащих С. Ю. Тепляшину, сданы в аренду для осуществления перевозок в г. Екатеринбург, — говорится в заявлении. — Два автобуса марок «ПАЗ» и «КАВЗ», принадлежащих ЗАО «Пышмаавтодор», осуществляют развозку персонала компании.

Два автобуса марки «ПАЗ» и «Мерседес», принадлежащих ООО «Санаторий «Геолог», осуществляют развозку персонала компании. Автобус «Соллерс», принадлежащий А. А. Амоеву, арестован судебными приставами-исполнителями в 2014 г.

Вызывают сомнение и транспортные средства, принадлежащие ООО «ЗапСибАвто» и осуществляющие регулярные перевозки по пригородным и междугородным маршрутам».

Представленные на осмотр автобусы не отвечают требованиям аукционной документации и техзаданию — сделали вывод общественники. В организации корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в ближайшие дни это же заявление будет направлено также руководителю УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову и главе администрации Тюмени Александру Моору.

В прокуратуре Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили: заявление от «Народного контроля» поступило.

Получить комментарий по поводу прошедшего осмотра ни в МКУ «Тюменьгортранс», ни в городском департаменте транспорта не удалось: и Дмитрий Новоселов, и Алексей Скорняков отказались разговаривать на эту тему с прессой, заявив, что не уполномочены давать комментарии, и посоветовали обратиться в пресс-службу администрации города.

В прокуратуре области заявление общественников получили Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В пресс-службе корреспонденту «URA.RU» сообщили, что 1 декабря проходила «не проверка в рамках контракта, а осмотр техники в ходе подготовки к исполнению контрактов», и напомнили, что контракт начинает действовать с 1 января 2018 года. «Автобусы проходят проверку, оформление, и регистрацию, навигацию… потому что у них выход на линию через месяц», — сообщили в пресс-службе, отметив, что пресс-релиз о прошедшем осмотре размещен в Сети.

На странице «Тюмень — наш дом» во «ВКонтакте» сообщается, что специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени совместно со специалистами МКУ «Тюменьгортранс» побывали на предприятии ИП Савельев А. Е., которое будет обслуживать с нового года пять маршрутов: №№ 37, 51, 52, 57, 68.

«На встрече её участники посмотрели инфраструктуру предприятия и состояние транспортных средств. По условиям контракта максимальный срок эксплуатации автобусов малого класса вместимости не должен превышать 7 лет.

Тюменцы уже пережили транспортный коллапс в 2011 году — тогда люди часами ждали автобусов на остановках Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В настоящее время перевозчиком активно ведется работа по обновлению подвижного состава, и недавно парк пополнился 30 автобусами среднего класса (ПАЗ «Вектор Некст») и малого класса («ГАЗель Некст»).

После постановки на учет новых автобусов, оборудования системой «ГЛОНАСС»/GPS и включения в перечень транспортных средств, выполняющих работы по муниципальному контракту, средний срок использования подвижного состава у ИП Савельева А. Е. будет составлять 3,5 лет вместо 5 лет, заявленных перевозчиком при заключении муниципального контракта, что улучшит качество обслуживания пассажиров и снизит вероятность технических неисправностей на линии. Водители уверены, что пассажирам в таких автобусах будет ехать комфортнее», — говорится в сообщении.

Как уже писало «URA.RU», в сентябре, после прошедших аукционов на право осуществления пассажирских перевозок в Тюмени, частные перевозчики фактически обвинили одного из победителей — ООО «Автолинии» в вымогательстве, связав эту фирму с ИП Савельевым: источники агентства сообщали, что хозяйка «Автолиний» — родственница индивидуального предпринимателя. О маршрутах Савельева также шла речь в аудиоролике, где шла бойкая торговля городскими маршрутами: за право поставить автобус на линию женский голос просил 300 тысяч рублей. Перевозчики, недовольные результатами торгов, тогда полагали, что у победителей просто нет собственных автобусов, чтобы выполнить условия уже подписанного контракта.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по области, полицейские провели проверку ситуации с ООО «Автолинии» и хозяйкой фирму Гульсу Бургановой. Материалы проверки были переданы в Следственный отдел по Центральному округу СУ СКР по области.