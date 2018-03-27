Почему Зауралье уже провалило дорожную кампанию-2018

20:39 27 марта 2018 0

Денег на ремонт дорог выделено на треть меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская область, где всего треть дорог соответствует нормам, в 2018 году была вынуждена серьезно сократить дорожный фонд. При этом областные депутаты неоднократно заявляли, что и те скудные средства расходуются нерационально. В этой связи отставка начальника «Курганавтодора» Анатолия Старостенко, о которой стало известно на этой неделе, оказалась вполне ожидаемой. Но у нее может быть неожиданное продолжение: в курганской тусовке не сомневаются, что следом за ним будет уволен и профильный замдиректора областного департамента строительства Сергей Зубарев.

Дмитрий Фролов (в центре) считает, что местные дорожники должны активнее участвовать в программе «Комфортная среда» Фото: Александр Кадников © URA.RU

По данным источников «URA.RU», на сегодня дорожный фонд в Зауралье составляет порядка 2,6 млн рублей, в то время как год назад на эти цели предназначалось на миллиард больше. Область рассчитывала на помощь от федерального бюджета — у Кургана и окружающего его Кетовского района был шанс войти в программу развития агломераций. Регион был готов вложить 500 млн рублей, чтобы получить равное софинансирование из федерального центра. Однако необходимые документы не смогли вовремя подготовить.

«Чтобы войти в такие программы, нужна большая слаженная работа городских властей и областного департамента. У нас, к сожалению, все проходит по сценарию „все равно нам ничего не дадут, зачем заморачиваться“. Естественно, на успех рассчитывать сложно», — рассказывает источник в правительстве, знакомый с ситуацией.

«К Старостенко были вполне понятные претензии — в первую очередь, мы должны были обеспечить работой местные дорожные предприятия. Это и налоги, и рабочие места, и возможность использовать местные материалы при строительстве дорог», — рассказал один из депутатов областной думы, не пожелавший афишировать свое имя. По его мнению, такой подход позволил бы не только сэкономить, но и сохранить дороги в регионе, которые не разбивали бы большегрузы с песком и щебнем. «Ровно такие же задачи продолжают стоять перед Зубаревым, на нем пока еще никто не поставил крест», — объяснил депутат. Он отметил, что Сергей Зубарев, хоть и является крепким профессионалом в дорожной отрасли, показал себя как плохой лоббист интересов местных дорожных предприятий.

Сергей Зубарев неоднократно подвергался критике, однако, вероятнее всего, пока сохранит свой пост Фото: Александр Кадников © URA.RU

Напомним, что даже после укрупнения зауральские дорожники практически не имеют шансов выиграть конкурсы на ремонт и обслуживание федеральных трасс на территории области. Из-за этого предприятия недополучат заказы, часть работников могут лишиться своих мест. «Сейчас у дорожников задача хотя бы на субподряд попасть», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил еще об одной давней проблеме, решение которой «пробуксовывает» в области уже несколько лет: в регионе не могут обустроить достаточное количество пунктов весогабаритного контроля. В итоге все дальнобойщики, желающие сэкономить на «Платоне», могут легко объехать федеральные трассы по региональным дорогам в Зауралье. «Если бы система работала нормально, мы бы не только сохранили свои дороги, но и получали бы отчисления в областной бюджет», — напоминает депутат.

В свою очередь спикер областной думы Дмитрий Фролов напомнил, что в этом году у зауральских дорожных предприятий есть большие шансы получить заказы на благоустройство дорог по программе «Комфортная среда». «Законодатель дает возможность распределять деньги без конкурса, с помощью субсидии. Тут только нужно дорожникам заявить о своей готовности», — напоминает спикер. Также он добавил, что сумма дорожного фонда в Зауралье в течение года может увеличиться.

«URA.RU» также выяснило основные планы на ремонт дорог в Кургане в 2018 году. Курганские власти обещают до наступления зимы закончить долгожданное строительство путепровода на улицах Бурова-Петрова на участке между Гоголя и Карла Маркса. Также планируется в этом году разработать проекты на строительство двух оставшихся участков этой дороги. Кроме того, в 2018 году будет разработан проект проспекта Мальцева в Заозерном. Это позволит приступить к строительству дороги уже в ближайшие годы.