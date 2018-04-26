22:06 26 апреля 2018 0

Повышение МРОТ может стать причиной закрытия малого бизнеса на Ямале Фото: Игорь Меркулов

Первомайское повышение минимального размера оплаты труда поставит крест на ямальском бизнесе, считают частные предприниматели в ЯНАО. Изменение федерального закона, согласно которому размер МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля, увеличит минимальный размер заработной платы на Ямале до почти 30 тысяч рублей. Выплату такой зарплаты смогут осилить не все предприниматели.

Производственные компании Ямала должны платить своим сотрудникам больше. Но зачастую используют труд вахтовиков, оплачивая им работу без северных надбавок и стажа Фото: Максим Егоров

На Ямале максимальная северная надбавка (СН), которая растет в зависимости от стажа работы, составляет 80% к окладу, а районный коэффициент (РК) в непроизводственной отрасли — 1,5, в производственной — 1,7 и за полярным кругом — 1,8. Коэффициент и надбавка учитываются при расчете заработной платы. Таким образом, минимальный заработок для офисных служащих и продавцов составит 25 тысяч 674 рубля, а для производственников — 29 тысяч 24 рубля. Это минимальный размер оплаты труда, который обязан выплатить работодатель своему сотруднику без учета премий, переработок за сверхурочную работу и ночное время суток и прочего.

Традиционно на Ямале крупный бизнес сосредоточил в своих руках нефтегазовый сектор, средний занял нишу нефтегазового сервиса, а малому остались услуги и общепит. Труд малоквалифицированных сотрудников в этой сфере оплачивается невысоко, в среднем — от 20 до 25 тысяч рублей на юге округа и от 25-30 тысяч на севере.

Один из владельцев небольшой сети магазинов бытовых товаров, попросивший не называть свое имя, высказал опасения, что ему придется окончательно расстаться с мыслью перейти к «белой» бухгалтерии. Предприниматель объясняет свое решение так: «Мы и так должны оплачивать 43% налогов сверх заработной платы, выдаваемой на руки сотрудникам. При средней зарплате 40-50 тысяч это приличные деньги. Потому премиальную часть выплачиваем в конвертах, начисляя официально только разрешенную «минималку».

Гастарбайтеры на севере появились не только на стройках, рынках и в общепите. Жители депрессивных регионов работают на Ямале и в охранных структурах в школах и детских садах. Фото: Владимир Жабриков

Переход в серую схему зарплат предрекает и владелец нескольких предприятий в сфере частной охраны и строительства, директор ООО «Спецстрой» Вадим Маслов. По словам предпринимателя, в сфере строительства давно применяется схема найма сотрудников из депрессивных районов. Бывает, что и северяне вынуждены оформляться на работу в такие иногородние фирмы, при этом теряя северный стаж и пенсию в будущем и региональные надбавки к зарплате сейчас. Такие предприятия откровенно нарушают закон, считает предприниматель.

«По закону они должны открывать в месте осуществления деятельности обособленное подразделение, регистрироваться в местной налоговой и оплачивать налоги в наш бюджет. Но, как правило, кроме крупных нефтегазовых компаний все остальные игнорируют это. И если не наладить контроль исполнения налогового законодательства, дальше будет только хуже», — заключает Вадим Маслов.

Председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения «ОПОРА России» Алексей Писарев считает, что для паники повода нет. Салехардец убежден, что все процессы нормализуются. Увеличение заработной платы сотрудников ляжет на себестоимость продуктов или услуг, а к повышению цен потребители вынуждены будут привыкнуть.

Повышение заработных плат сотрудникам в конечном счете ляжет на потребителя товаров и услуг, считает председатель ЯНРО «ОПОРА России» Алексей Писарев Фото: Илья Московец

Вместе с тем Алексей Писарев соглашается, что в каких-то случаях это повышение может повлиять на решение работодателей нанимать персонал с «земли» («Большая земля» называют на севере все территории южнее границы ЯНАО — ред.). На Ямале уже есть прецедент — так в основном ведут свой бизнес нефтесервисные компании, уточняет председатель ЯНРО «ОПОРА России».

Один из предпринимателей, работающих в сфере нефтесервиса и обслуживающий нефтяные компаний в ХМАО и ЯНАО, в частной беседе с агентством подтвердил «вахтовый метод» своих сотрудников. Компания зарегистрирована в Поволжье и оттуда же привлекает сотрудников. Но есть у компании профессионалы, которых привлекли к работе из развалившегося нефтесервиса на Ямале. Сотрудники живут в ЯНАО, но числятся и получают заработную плату в Самарской области. Правда, как говорит их руководитель, в основном это люди, уже заработавшие себе северную пенсию, и они высоко ценятся в компании за профессионализм.

Одна из крупнейших компаний в Арктическом регионе, использующая труд вахтовиков. Возможно, ее опыту последует даже малый бизнес Фото: Андрей Гусельников

Проблема существует, сейчас она находится в некой «ажиотажной» стадии, считают и в департаменте экономики правительства ЯНАО. Специалисты департамента еще несколько месяцев назад вошли в рабочую группу по разработке инициатив по поддержке добросовестных работодателей, которые выплачивают все положенные компенсации работникам Крайнего севера. Рабочая группа во главе со специалистами из правительства Архангельской области внесли несколько предложений в Минэкономразвития РФ.

Основу предложений составили два варианта. Первый — компенсация расходов предпринимателей за счет снижения налогов, что практикуется на уровне крупных нефтегазодобывающих компаний в Арктическом регионе. Во втором варианте предлагается учесть оплату северных надбавок во взносах в Фонд социального страхования. Но, как неофициально рассказали «URA.RU» в департаменте экономики ЯНАО, предложения остаются без ответа три месяца.