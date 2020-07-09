После задержания Фургала угроза нависла над двумя губернаторами

Сергея Фургала подозревают в организации убийства предпринимателей в 2004—2005 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет иметь серьезные последствия для политической жизни страны. Опрошенные URA.RU политологи и политтехнологи перечислили шесть из них: от падения рейтинга ЛДПР до перспективы отмены губернаторских выборов.

Под угрозой — два губернатора

Политологи предупреждают: другим губернаторам нужно быть начеку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Либерал-демократ Фургал, победивший на губернаторских выборах в сентябре 2018 года единоросса Вячеслава Шпорта, входил в число глав регионов, «неудобных» для федерального центра, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко. По его словам, из действующих глав регионов проблемы могут возникнуть еще у двух политиков: «Не очень удобные [для федеральной власти] все те, кто избрались вопреки воле Кремля. Сюда верно отнести главу Хакасии Валентина Коновалова [КПРФ]. В меньшей степени Владимира Сипягина [ЛДПР] из Владимирской области — он достаточно активно агитировал за поправки в Конституцию, в отличие от Фургала».

Однако принадлежность к оппозиционной партии не означает заведомо агрессивного отношения федеральной власти к такому главе субъекта, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. С ним согласился ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, отметивший, что к Фургалу у федерального центра были вопросы не только относительно его оппозиционности, но и чисто управленческого характера: «В регионе были и внутрирегиональные конфликты, и напряжение с полпредом».

Сергей Фургал не соответствовал требованиям, выдвигаемым к губернаторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Хабаровского края не соответствовал ни одному параметру, выдвигаемому Кремлем к главам регионов, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Человек, который приходит на пост губернатора, не может появляться из ниоткуда, а должен быть понятным, согласованным, публично одобренным главой государства». По словам эксперта, Фургал дважды выставил себя в невыгодном свете перед федеральным центром: нарушил неформальное обещание выйти из кампании перед вторым туром губернаторских выборов, а также вопреки договоренностям обеспечил победу ЛДПР на выборах в региональный парламент.

Региональным элитам послан сигнал

Опрошенные агентством политологи сходятся во мнении, что второй важный аспект задержания главы Хабаровского края — региональным элитам послан сигнал. «Когда высокопоставленного управленца арестовывают — это напоминание, что за всеми наблюдают, и каждый должен помнить, что неприкасаемых нет», — отмечает Михаил Карягин. По его словам, этот сигнал может сыграть политической системе во вред: «Если чрезмерно напугать аппарат, то могут возникнуть какие-то неадекватные действия под воздействием страха».

Задержание Фургала — сигнал криминалу во власти Фото: Илья Московец © URA.RU

Дмитрий Орлов добавляет, что задержание Фургала и его «более чем вероятное отрешение от должности» является сигналом не оппозиционным губернаторам, а криминалу во власти: «Скелетов в шкафу немало у многих, и никто из когда-либо совершавших преступления, связанные с насилием, не должен, по логике силовиков, чувствовать себя в безопасности».

Оппозиционеры будут опасаться выборов в сентябре

Третье последствие дела Фургала — оно может сказаться на Едином дне голосования 13 сентября, когда состоятся выборы 18 губернаторов и депутатов заксобраний 11 регионов. «Многие оппозиционные кандидаты десять раз подумают, прежде чем выдвигаться», — прогнозирует Евгений Минченко.

Новый аргумент в пользу отмены выборов

Виталий Иванов указал на четвертый важный аспект задержания: история с криминалом во власти может стать весомым аргументом в дискуссии об отмене губернаторских выборов в России. «История с Фургалом — показательный аргумент, почему выборы [губернаторов] — опасная штука, и не надо их проводить. Вся совокупность фильтров — формальных и неформальных — не позволила осуществить отбор», — считает эксперт по регионам.

Позиции ЛДПР ослабнут

Пятое следствие — дело Фургала скажется на электоральных перспективах либерал-демократов. «Другие партии попытаются за счет истории ухудшить имидж ЛДПР, — прогнозирует гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — В Центральной России, где за ЛДПР меньше голосуют, а населения больше, это может сказаться отрицательно на перспективах партии. Фургал в качестве живого воплощения „партии бандитов“ может сыграть ей во вред».

При этом для федеральной власти наличие криминальных элементов среди либерал-демократов сюрпризом не станет, считает политолог Сергeй Старовойтов: «Во внутриполитическом блоке Кремля в курсе, что существует практика бизнес-участия депутатов [Сергей Фургал представлял партию в Госдуме] в списках ЛДПР. Это экономическая стратегия Жириновского в отношении своей партии». Резко негативную реакцию лидера ЛДПР Владимира Жириновского на арест своего губернатора политолог объяснил так: «Он воспринял арест, как пощечину. Это удар по его бизнес-схемам».

Дело Фургала станет главной повесткой хабаровских выборов

Старовойтов назвал еще одно последствие дела хабаровского губернатора: на Дальнем Востоке избиратели воспримут историю с задержанием более болезненно и могут посчитать, что происходит месть федеральной власти неугодному политику. «История с Фургалом станет повесткообразующей для следующей кампании по выборам хабаровского губернатора», — прогнозирует политолог.

Протестов в связи с задержанием Фургала не ждут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политический обозреватель с Дальнего Востока Ольга Кишаковская напомнила, что у Фургала немало сторонников среди политической элиты региона. «Фургал обновил и министерский корпус, и законодательную власть. Дума Хабаровска прилично обновилась — мощная перезагрузка произошла на всех уровнях власти», — отметила она. Однако политтехнолог Анатолий Макаров, много лет проработавший на Дальнем Востоке, не прогнозирует масштабных протестов в регионе: «Все зависит от человека, которого пришлют на руководство региона. Уверен, что не пришлют абы кого, а согласуют с региональными и федеральными силами». Он добавил, что жители края уже устали от протестов.

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