Курганский университет после реорганизации лишил детей спортзала

В селе Чаши юных баскетболистов четвертый месяц не пускают в спортзал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Чаши Каргапольского округа (Курганская область) дети четвертый месяц на могут поспасть в спортзал колледжа (бывший филиал КГСХА), где ранее тренировались. Ребят не пускает новый владелец — Курганский госуниверситет. Обращения в вуз и к чиновникам результатов не дали, рассказал URA.RU тренер детской спортивной секции по баскетболу Оразбек Исабаев. В КГУ сообщили, что готовы передать здание в собственность области, но чиновники пока принять его не могут.

«Детская спортивная секция по баскетболу (50 детей) и другие секции проводили тренировочные занятия в спортивном зале Чашинского колледжа. Зал большой, удобный, не в каждом округе такой есть. КГУ после присоединения КГСХА провел оптимизацию, Чашинский колледж в ноябре 2022 года закрыли, а нам сказали освободить помещение. Уже четвертый месяц мы не занимается: в зал ни детей, ни взрослых не пускают. Зал стоит под охраной, отапливается, но пустует», — рассказал тренер.

В Курганской области детям не дают заниматься баскетболом Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Исабаева, его обращения к чиновникам результата не дали. Недавно подопечные тренера выиграли школьную баскетбольную лигу, а готовиться к соревнованиям УрФО негде (школьный спортзал не годится для тренировок). «Я уже детям в глаза не могу смотреть, не знаю что ответить на вопросы про зал», — переживает тренер. Дети занимаются в секциях бесплатно. Жители округа также ранее играли в этом зале в футбол и другие виды спорта. Родители детей и сельчане возмущены, что в регионе на фоне разговоров о повышении доступности спорта возникла такая ситуация.

В пресс-службе КГУ на запрос URA.RU пояснили, что имущественный комплекс в селе Чаши достался вузу в результате реорганизации в форме присоединения Курганской сельскохозяйственной академии. «Но поскольку филиал университета в селе не создавался, КГУ направил в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области письмо с предложением о заключении договора безвозмездного пользования имуществом с последующей передачей этой собственности РФ в собственность Курганской области. Был получен ответ, что передача пока не может состояться, поскольку к котельной, входящей в данный комплекс, подключен жилой дом. К вопросу о передаче недвижимости департамент может вернутся только после переподключения жилого дома к другим теплоснабжающим организациям», — говорится в ответе.

В пресс-службе уточнили, что КГУ поддерживает технические параметры коммунальных систем полученного в с. Чаши имущества, но водоснабжение и освещение комплекса отключено, понижен уровень теплоносителя. В вузе также отметили, что в государственном задании КГУ не предусмотрено оказание услуг школьникам и дошкольникам.

URA.RU направило запрос в правительство Курганской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ноябре 2022 году в КГУ завершилась реорганизация в виде присоединения Курганской сельхозакадемии. О сложностях этого процесса рассказала ректор КГУ Надежа Дубив.