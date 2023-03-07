История матери 17 детей: как живет самая большая семья ЯНАО

Михаил и Ольга Дружининых из Салехарда воспитывают 17 детей, из которых 13 приемные

08 марта 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Любовь к ребенку — это главная вещь, что может дать взрослый, считает Ольга Дружининых Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самая большая семья ЯНАО проживает в Салехарде. Ольга и Михаил Дружининых в браке 15 лет. Супруги воспитывают 17 детей, из которых 13 ребят приемные. В разговоре с корреспондентом URA.RU Ольга рассказала о нелегкой судьбе некоторых из детей, бытовых сложностях и принципах воспитания. «Любовь к ребенку — это главная вещь, что может дать взрослый, чтобы ребенок мог правильно развиваться. Сложнее всего было научиться любить, не вымещать свои обиды, научиться ценить и решать проблемы каждого ребенка, ведь они для малышей самые важные и серьезные, несмотря на то, что родителям могут показаться смешными. Проблема уделить время всем вылилась в совместные прогулки с каждым по очереди в кафе или в кино, когда нужно выслушать, помочь. Не пропустить разногласия среди детей и вовремя погасить конфликт, научить уважению друг к другу», — рассказывает собеседница. Ольга познакомилась с супругом Михаилом на свадьбе сестры Михаил появился в жизни Ольги после тяжелого развода с первым мужем, от которого у нее уже был ребенок — сын Никита. Дружининых сыграли свадьбу, когда мужчина только вернулся с фронта. Он участвовал в боевых действиях на Кавказе и служил в спецназе. Впервые взять ребенка из детдома пара решила в 2012 году. Мальчик переехал на Ямал из города Черемхово Иркутской области. «Максиму тогда было 3 годика. Он рассказывал стихи, песенки. Потом сел, откинулся на диван и произнес: „Наконец-то дождался я маму с папой“. Он ждал, он звал меня, и я это знала. Маленькие дети не умеют молиться, но умеют звать. Я помню это чувство, когда не можешь уснуть, чувствуя, что где-то забыла своего ребенка, где-то он тебя ждет. И он действительно ждал. А дома нас ждал полуторагодовалый Яромир, уже наш общий ребенок с Михаилом и 9-летний Никита», — вспоминает Ольга. Спустя два года семья забрала и родного брата Максима — 6-летнего Тимура с очень непростой судьбой: родная мать оставила его в родильном отделении, а затем приемная отвела обратно в приют спустя три года после воспитания в своей семье. Он считал приемную родной, и после возврата специалисты решили, что он немой. Это случилось из-за сильного стресса. Однако логопедам удалось помочь мальчику. Он снова начал разговаривать. «Через 4 года мне позвонили органы нашей Салехардской опеки и сказали, что у нас будет ребенок. У нас появился Кирилл 11 лет. Первое, что я запомнила — ощущение его невесомой маленькой ручки, когда осторожно взяла его за руку. Он действительно имел недобор в весе и очень сильный. Недоедал. Но характер имел сильный и уже через месяц принес грамоту с секции бокса о первом месте. Я расплакалась, так как не могла поверить в это», — рассказывает Ольга. В 38 лет собеседница агентства родила третьего сына Мирослава, а затем в 40 родился четвертый малыш — Лев. Она вспоминает, что тогда воспитывать Мирослава помогали старшие сыновья. Женщине сделали операцию, и она не могла брать на руки ребенка из-за медицинских противопоказаний. При этом во время последней беременности решила, что готова еще взять в семью приемных детей. Ольге помогают в быту старшие дети «Мы приезжаем в Южноуральск, в коррекционный детский дом, где 9-летний Алексей очень просился в семью! Это стало решающим для меня. Но врач с детдома стал уговаривать взять 16-летнего Сашу. Я наотрез не соглашалась. И мой старший сын попросил забрать его, ведь он такой же ребенок, у него нет мамы и папы. И чуть не заплакал. Мое сердце дрогнуло. Мы забрали худощавого высокого парнишку с нами и Лешу. Специалист опеки сказала, что мы познакомились с Сашей в день смерти его мамы, что произошла 5 лет назад. Тогда я четко поняла: она вела меня к нему передать новой маме!» — пояснила Ольга. Со временем площадь дома оказалась маленькой, ведь в семье уже проживало 8 детей. Из-за этого органы опеки не разрешили взять еще троих из Сургута. Среди них была девочка, о которой мечтала семья. Дружининых помогли власти, положительно ответившие на просьбу помочь с жильем. Так, в 2021 году они переехали в новый дом. Через несколько недель семью также обрели два брата из Тобольска. «Еще через четыре месяца к нам заехала наконец то девочка Виктория и ее брат Виктор. Надо сказать, через три месяца я впервые узнала, что такое комиссия по делам несовершеннолетних. У Вити было 7 побегов из семьи к друзьям! Не к своей родной маме, а к друзьям! Что меня крайне удивляло. Но мы все преодолели и сейчас это спокойный и заботливый парень 10 лет», — отмечает женщина. Бытовые проблемы семья Дружиных решает вместе События, которые начались 24 февраля 2022 года, также отразились на семье Дружининых. Они приняли решение забрать троих детей-сирот из Донецка, временно эвакуированных в Курск.« Хохотушка Карина 6 лет, ответственный и веселый Женя 8 лет и талантливый фотограф Артур 17 лет. Сейчас он получил жилье и благополучно обосновался на Ямале и в колледже», — поясняет она. Ольга поделилась, что будние в многодетной семье такие же, как и у всех: сборы в детский сад, школу, разговоры с органами опеки и учителями. При этом женщина состоит в общественной организации, которая помогает многодетным семьям Ямала. Собеседница агентства не скрывает и то, что в семье бывают разногласия в быту. «А причины конфликта часто просто адаптация. В период адаптации детей могут быть межличностные разногласия, но и утихают они благодаря рассуждениям и разговорам», — делится она. Главное в семье — уважение, спорт и здоровье Дружининых считают себя лояльными родителями. В семье главное — уважение, спорт и здоровье. Главный принцип — это саморазвитие детей и доверие к ним со стороны родителей. Они принимают то, что каждый их них разный. По словам Ольги, это помогает правильно воспитывать детей. Помощь в решении бытовых проблем оказывает супруг, в том числе и в приготовлении еды. «Еда! Это святое, конечно! Еда вкусная, разнообразная. Дети любят все, что приготовит им папа! Да и они называют Михаила Дружинина — батя. Батя, а можно сегодня плов или ролы сделать? Да не вопрос, поможете — сделаем! И парни помогают бате! И баню затопить и на кухне помочь! », — резюмировала Ольга. Ранее семье Дружининых вручили общественную награду «Команда Путина». В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая большая семья ЯНАО проживает в Салехарде. Ольга и Михаил Дружининых в браке 15 лет. Супруги воспитывают 17 детей, из которых 13 ребят приемные. В разговоре с корреспондентом URA.RU Ольга рассказала о нелегкой судьбе некоторых из детей, бытовых сложностях и принципах воспитания. «Любовь к ребенку — это главная вещь, что может дать взрослый, чтобы ребенок мог правильно развиваться. Сложнее всего было научиться любить, не вымещать свои обиды, научиться ценить и решать проблемы каждого ребенка, ведь они для малышей самые важные и серьезные, несмотря на то, что родителям могут показаться смешными. Проблема уделить время всем вылилась в совместные прогулки с каждым по очереди в кафе или в кино, когда нужно выслушать, помочь. Не пропустить разногласия среди детей и вовремя погасить конфликт, научить уважению друг к другу», — рассказывает собеседница. Михаил появился в жизни Ольги после тяжелого развода с первым мужем, от которого у нее уже был ребенок — сын Никита. Дружининых сыграли свадьбу, когда мужчина только вернулся с фронта. Он участвовал в боевых действиях на Кавказе и служил в спецназе. Впервые взять ребенка из детдома пара решила в 2012 году. Мальчик переехал на Ямал из города Черемхово Иркутской области. «Максиму тогда было 3 годика. Он рассказывал стихи, песенки. Потом сел, откинулся на диван и произнес: „Наконец-то дождался я маму с папой“. Он ждал, он звал меня, и я это знала. Маленькие дети не умеют молиться, но умеют звать. Я помню это чувство, когда не можешь уснуть, чувствуя, что где-то забыла своего ребенка, где-то он тебя ждет. И он действительно ждал. А дома нас ждал полуторагодовалый Яромир, уже наш общий ребенок с Михаилом и 9-летний Никита», — вспоминает Ольга. Спустя два года семья забрала и родного брата Максима — 6-летнего Тимура с очень непростой судьбой: родная мать оставила его в родильном отделении, а затем приемная отвела обратно в приют спустя три года после воспитания в своей семье. Он считал приемную родной, и после возврата специалисты решили, что он немой. Это случилось из-за сильного стресса. Однако логопедам удалось помочь мальчику. Он снова начал разговаривать. «Через 4 года мне позвонили органы нашей Салехардской опеки и сказали, что у нас будет ребенок. У нас появился Кирилл 11 лет. Первое, что я запомнила — ощущение его невесомой маленькой ручки, когда осторожно взяла его за руку. Он действительно имел недобор в весе и очень сильный. Недоедал. Но характер имел сильный и уже через месяц принес грамоту с секции бокса о первом месте. Я расплакалась, так как не могла поверить в это», — рассказывает Ольга. В 38 лет собеседница агентства родила третьего сына Мирослава, а затем в 40 родился четвертый малыш — Лев. Она вспоминает, что тогда воспитывать Мирослава помогали старшие сыновья. Женщине сделали операцию, и она не могла брать на руки ребенка из-за медицинских противопоказаний. При этом во время последней беременности решила, что готова еще взять в семью приемных детей. «Мы приезжаем в Южноуральск, в коррекционный детский дом, где 9-летний Алексей очень просился в семью! Это стало решающим для меня. Но врач с детдома стал уговаривать взять 16-летнего Сашу. Я наотрез не соглашалась. И мой старший сын попросил забрать его, ведь он такой же ребенок, у него нет мамы и папы. И чуть не заплакал. Мое сердце дрогнуло. Мы забрали худощавого высокого парнишку с нами и Лешу. Специалист опеки сказала, что мы познакомились с Сашей в день смерти его мамы, что произошла 5 лет назад. Тогда я четко поняла: она вела меня к нему передать новой маме!» — пояснила Ольга. Со временем площадь дома оказалась маленькой, ведь в семье уже проживало 8 детей. Из-за этого органы опеки не разрешили взять еще троих из Сургута. Среди них была девочка, о которой мечтала семья. Дружининых помогли власти, положительно ответившие на просьбу помочь с жильем. Так, в 2021 году они переехали в новый дом. Через несколько недель семью также обрели два брата из Тобольска. «Еще через четыре месяца к нам заехала наконец то девочка Виктория и ее брат Виктор. Надо сказать, через три месяца я впервые узнала, что такое комиссия по делам несовершеннолетних. У Вити было 7 побегов из семьи к друзьям! Не к своей родной маме, а к друзьям! Что меня крайне удивляло. Но мы все преодолели и сейчас это спокойный и заботливый парень 10 лет», — отмечает женщина. События, которые начались 24 февраля 2022 года, также отразились на семье Дружининых. Они приняли решение забрать троих детей-сирот из Донецка, временно эвакуированных в Курск.« Хохотушка Карина 6 лет, ответственный и веселый Женя 8 лет и талантливый фотограф Артур 17 лет. Сейчас он получил жилье и благополучно обосновался на Ямале и в колледже», — поясняет она. Ольга поделилась, что будние в многодетной семье такие же, как и у всех: сборы в детский сад, школу, разговоры с органами опеки и учителями. При этом женщина состоит в общественной организации, которая помогает многодетным семьям Ямала. Собеседница агентства не скрывает и то, что в семье бывают разногласия в быту. «А причины конфликта часто просто адаптация. В период адаптации детей могут быть межличностные разногласия, но и утихают они благодаря рассуждениям и разговорам», — делится она. Дружининых считают себя лояльными родителями. В семье главное — уважение, спорт и здоровье. Главный принцип — это саморазвитие детей и доверие к ним со стороны родителей. Они принимают то, что каждый их них разный. По словам Ольги, это помогает правильно воспитывать детей. Помощь в решении бытовых проблем оказывает супруг, в том числе и в приготовлении еды. «Еда! Это святое, конечно! Еда вкусная, разнообразная. Дети любят все, что приготовит им папа! Да и они называют Михаила Дружинина — батя. Батя, а можно сегодня плов или ролы сделать? Да не вопрос, поможете — сделаем! И парни помогают бате! И баню затопить и на кухне помочь! », — резюмировала Ольга. Ранее семье Дружининых вручили общественную награду «Команда Путина». В семье воспитываются дети из Иркутской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Лабытнанги.