Путин озвучил новое уникальное свойство «Орешника»

Президент России Владимир Путин обсудил разработку новых материалов, которые способны выдерживать экстремальные температуры. Он подчеркнул, что новая ракетная система «Орешник» как раз состоит из них. Поэтому новые системы даже способны выдержать температуру Солнца.
«Весь мир говорит про „Орешник“. А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. В конце 80-х годов еще задумывались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема», — отметил Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Его транслирует телеканал «Россия 24».
«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые ее представили 21 ноября 2024 года.
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