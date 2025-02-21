Путин присвоил награды тюменским чиновникам

Владимир Путин присвоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирине Широковой и директору регионального департамента информатизации Станиславу Логинову. Награды им вручил губернатор Александр Моор. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.
«В Указе Президента РФ Владимира Путина отмечено, что директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов награждаются медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сообщили в инфоцентре. Награды в торжественной обстановке вручили чиновникам 21 февраля.
В рамках мероприятия Владимиром Путиным также был отмечен руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев. Ему была объявлена благодарность президента России.
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