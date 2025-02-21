Путин присвоил награды тюменским чиновникам

Путин присвоил ордена директорам двух тюменских департаментов
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Награды от Путина тюменцы получают регулярно
Награды от Путина тюменцы получают регулярно Фото:

Владимир Путин присвоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирине Широковой и директору регионального департамента информатизации Станиславу Логинову. Награды им вручил губернатор Александр Моор. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

«В Указе Президента РФ Владимира Путина отмечено, что директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов награждаются медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сообщили в инфоцентре. Награды в торжественной обстановке вручили чиновникам 21 февраля.

В рамках мероприятия Владимиром Путиным также был отмечен руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев. Ему была объявлена благодарность президента России.

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Владимир Путин присвоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирине Широковой и директору регионального департамента информатизации Станиславу Логинову. Награды им вручил губернатор Александр Моор. Об этом сообщили в информационном центре правительства области. «В Указе Президента РФ Владимира Путина отмечено, что директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов награждаются медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сообщили в инфоцентре. Награды в торжественной обстановке вручили чиновникам 21 февраля. В рамках мероприятия Владимиром Путиным также был отмечен руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев. Ему была объявлена благодарность президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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