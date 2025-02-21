«Проиграешь»: в Госдуме призвали россиян не скупать доллары

Россиянам не стоит скупать доллар в период ослабления валюты по отношению к рублю, выразил мнение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он указал на возможные риски потерь из-за изменений в геополитической обстановке, которые могут повлиять на курс рубля.
«Я, конечно, не советовал бы увлекаться [покупкой долларов]. Скорее всего, <…> геополитика будет меняться, а она влияет на курс рубля. Центральный банк вместе с правительством достаточно грамотно [предпринимают действия] с точки зрения бюджетной политики, с точки зрения денежно-кредитной политики. Поэтому предпосылки, исходя прежде всего из геополитической ситуации, это укрепление рубля. Не исключаю, что проиграешь, если купишь сегодня, а доллар завтра может быть дешевле», — сказал он в диалоге с ТАСС.
Кроме того, он комментирует ситуацию с обменом старых долларов. В связи с ограничениями, наложенными американскими финансовыми властями, российские банки сталкиваются с необходимостью приобретать старые доллары с большим дисконтом. Это связано с постепенным выводом из оборота старых купюр американскими финансовыми органами. Аксаков также упоминает, что некоторые граждане используют эту ситуацию для выгодного обмена старых долларов в США.
Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что текущее ослабление доллара по отношению к рублю требует от инвесторов особой осторожности и внимания к деталям сделок. По его словам, покупка долларов в текущих условиях может быть оправдана только с долгосрочной перспективой, учитывая возможные риски. 20 февраля курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года.
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