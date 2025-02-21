Уральцы стали в два раза чаще жаловаться на общественный транспорт

21 февраля 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Из губернаторов на совещании был челябинский — Алексей Текслер Фото: пресс-служба полпредства УрФО В УрФО по итогам 2024 года число жалоб на общественный транспорт выросло на 46%. Цифру озвучили на совещании, посвященном обеспечению транспортного обслуживания населения, которое провел полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Как отметил полпред, основные проблемы сферы связаны со старением и нехваткой транспортных средств и дефицитом квалифицированных кадров у перевозчиков. Развитие отрасли не успевает за ростом городов и строительством новых жилых районов. Граждане видят ситуацию и все чаще обращаются за помощью в органы власти. По данным мониторинга информпространства, в 2024 году в целом по УрФО количество жалоб на общественный транспорт выросло на 46%», — сообщила пресс-служба полпредства в официальном telegram-канале. Фото: пресс-служба полпредства УрФО Среди ключевых задач — наполнение автопарка современным транспортом, обновление трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Причем решать эти задачи нужно за счет ресурсов, которые есть в регионе. «У нас есть целый ряд предприятий, способных обеспечить наши потребности в троллейбусах, автобусах и трамваях. Приобретение техники внутри макрорегиона позволит сократить транспортное „плечо“ по ее доставке, обеспечит оперативный сервис и модернизацию на всех этапах жизненного цикла, а также поддержит производителей», — подчеркнул Артем Жога. В приоритете и совершенствование системы оплаты проезда, автоматизация и цифровизация, создание выделенных линий, использования экологически чистых видов транспорта. По итогам совещания Жога поручил сформировать региональные программы развития общественного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В УрФО по итогам 2024 года число жалоб на общественный транспорт выросло на 46%. Цифру озвучили на совещании, посвященном обеспечению транспортного обслуживания населения, которое провел полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Как отметил полпред, основные проблемы сферы связаны со старением и нехваткой транспортных средств и дефицитом квалифицированных кадров у перевозчиков. Развитие отрасли не успевает за ростом городов и строительством новых жилых районов. Граждане видят ситуацию и все чаще обращаются за помощью в органы власти. По данным мониторинга информпространства, в 2024 году в целом по УрФО количество жалоб на общественный транспорт выросло на 46%», — сообщила пресс-служба полпредства в официальном telegram-канале. Среди ключевых задач — наполнение автопарка современным транспортом, обновление трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Причем решать эти задачи нужно за счет ресурсов, которые есть в регионе. «У нас есть целый ряд предприятий, способных обеспечить наши потребности в троллейбусах, автобусах и трамваях. Приобретение техники внутри макрорегиона позволит сократить транспортное „плечо“ по ее доставке, обеспечит оперативный сервис и модернизацию на всех этапах жизненного цикла, а также поддержит производителей», — подчеркнул Артем Жога. В приоритете и совершенствование системы оплаты проезда, автоматизация и цифровизация, создание выделенных линий, использования экологически чистых видов транспорта. По итогам совещания Жога поручил сформировать региональные программы развития общественного транспорта.