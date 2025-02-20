Награды получили более 50 тюменцев
Тюменцам вручили государственные награды. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Вручил государственные и региональные награды землякам, чей многолетний труд на благо Тюменской области и России был оценен на самом высоком уровне. Среди них — многодетные родители, специалисты из сферы науки, образования, культуры, экономики, промышленности, транспорта и строительного комплекса», — рассказал глава региона.
Всего награды получили более 50 человек. Торжественное мероприятие прошло в правительстве Тюменской области.
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