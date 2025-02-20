20 февраля 2025

Тюменцам вручили государственные награды

© Служба новостей «URA.RU»
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Награды получили более 50 тюменцев
Награды получили более 50 тюменцев Фото:

Тюменцам вручили государственные награды. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Вручил государственные и региональные награды землякам, чей многолетний труд на благо Тюменской области и России был оценен на самом высоком уровне. Среди них — многодетные родители, специалисты из сферы науки, образования, культуры, экономики, промышленности, транспорта и строительного комплекса», — рассказал глава региона.

Всего награды получили более 50 человек. Торжественное мероприятие прошло в правительстве Тюменской области.

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Тюменцам вручили государственные награды. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Вручил государственные и региональные награды землякам, чей многолетний труд на благо Тюменской области и России был оценен на самом высоком уровне. Среди них — многодетные родители, специалисты из сферы науки, образования, культуры, экономики, промышленности, транспорта и строительного комплекса», — рассказал глава региона. Всего награды получили более 50 человек. Торжественное мероприятие прошло в правительстве Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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