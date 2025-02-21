В Тюмени может покинуть пост заместителя главы города по вопросам социальной политики Дина Горковец. Об этом сообщает анонимный источник из областного правительства. Дина Горковец была последним человеком из команды экс-мэра Руслана Кухарука.
«Дина Горковец может уволиться с поста заместителя главы города. Есть версия, что это связано с новой должностью. Но сам глава не против», — сообщил URA.RU инсайдер.
На должность замглавы города Горковец пришла в октябре 2023 года с поста директора областного департамента по образованию и науки. Ранее URA.RU писало, что с поста замглавы Афанасьева ушел Артем Дяченко.
Руслан Кухарук покинул должность главы города в мае 2024 года. Сейчас он занимает пост губернатора ХМАО.
Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается.
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