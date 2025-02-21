Тюменскую администрацию расчищают от заместителей Кухарука. Инсайд

Из мэрии Тюмени планирует уволиться замглавы по соцполитике Дина Горковец
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Замглавы Тюмени Дина Горковец планирует покинуть свой пост
Замглавы Тюмени Дина Горковец планирует покинуть свой пост Фото:

В Тюмени может покинуть пост заместителя главы города по вопросам социальной политики Дина Горковец. Об этом сообщает анонимный источник из областного правительства. Дина Горковец была последним человеком из команды экс-мэра Руслана Кухарука.

«Дина Горковец может уволиться с поста заместителя главы города. Есть версия, что это связано с новой должностью. Но сам глава не против», — сообщил URA.RU инсайдер.

На должность замглавы города Горковец пришла в октябре 2023 года с поста директора областного департамента по образованию и науки. Ранее URA.RU писало, что с поста замглавы Афанасьева ушел Артем Дяченко.

Руслан Кухарук покинул должность главы города в мае 2024 года. Сейчас он занимает пост губернатора ХМАО

Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается. 

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В Тюмени может покинуть пост заместителя главы города по вопросам социальной политики Дина Горковец. Об этом сообщает анонимный источник из областного правительства. Дина Горковец была последним человеком из команды экс-мэра Руслана Кухарука. «Дина Горковец может уволиться с поста заместителя главы города. Есть версия, что это связано с новой должностью. Но сам глава не против», — сообщил URA.RU инсайдер. На должность замглавы города Горковец пришла в октябре 2023 года с поста директора областного департамента по образованию и науки. Ранее URA.RU писало, что с поста замглавы Афанасьева ушел Артем Дяченко. Руслан Кухарук покинул должность главы города в мае 2024 года. Сейчас он занимает пост губернатора ХМАО.  Агентство направило запрос в администрацию Тюмени. Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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