Рейс из ЯНАО в Тюмень задерживается на несколько часов

Рейс из Ноябрьска задерживается на три часа
Самолет авиакомпании «Ямал» из Ноябрьска (ЯНАО) в Тюмень задерживается на три часа. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино.
«По расписанию, самолет из Ноябрьска ожидался в 16:45. По новым данным, он прибудет в 19:55», — указано на табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
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