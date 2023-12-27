Как менялся кадровый состав тюменских силовиков в 2023 году

От повышения участника тюменской АУЕ-вечеринки* до отставки генерала МВД и смены военкома

27 декабря 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

В 2023 году в Тюменской области произошла череда громких отставок и назначений среди силовиков Фото: Николай Бастриков © URA.RU В 2023 году Тюменская область пережила сразу две крупные отставки в силовом блоке: начальство сменилось в региональном управлении МВД и военном комиссариате. В прокуратуре и Следственном комитете также не обошлось без ротации кадров: некоторые сотрудники пошли на повышение и переехали в соседние субъекты РФ. По мнению инсайдеров агентства, подобная тенденция может привести к обострению кадрового вопроса в силовых ведомствах уже в следующем году. Зима Алексей Ушатый возглавил МО МВД России «Тюменский» в феврале 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале февраля заместителем главы прокуратуры Омской области был назначен Дмитрий Попов. В соседний регион силовик перевелся с должности начальника организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, где он служил после отставки с поста прокурора Тюменского района. Ближе к концу месяца стало известно еще об одном назначении, но уже в системе МВД. Алексей Ушатый, который был одним из гостей вечеринки силовиков, где звучали лозунги АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был утвержден в должности начальника межмуниципального отдела полиции «Тюменский». К слову, другим участникам указанного события повезло гораздо меньше. Так, бывший следователь регионального следственного управления СК РФ Рафик Аглиуллин, повышение которого в 2020 году отмечали на АУЕ-тусовке («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был уволен из органов. Восстановиться в СК он не смог даже через суд. Весна До назначения на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анвар Ахмедзянов занимал должность главы СУ СКР по ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В начале марта бывший начальник СК РФ по Тобольску Сергей Дударев перешел на работу в администрацию города. Экс-силовик занял пост заместителя мэра и теперь курирует вопросы безопасности, гражданской обороны и ЧС. В прокуратуре Тюменской области назначили сразу двух новых прокуроров. Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. В апреля стало известно о том, что председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев был уволен спустя 10 месяцев после назначения на эту должность. По официальным данным, он сам написал заявление об отставке. Бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и экс-глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик решила уйти в бизнес. Она устроилась работать в PR-отдел свердловской «УГМК Застройщик». Еще об одной громкой кадровой перестановке было объявлено 21 апреля. Информационный центр регионального правительства сообщил, что бывший начальник управления СК по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Лето Сергей Чирков начал исполнять обязанности военного комиссара Тюменской области в августе 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В августе пост первого заместителя руководителя СК по Тюменской области занял Дмитрий Шерман, который ранее занимал аналогичную должность в Следственном комитете по ХМАО. В целом, летний период для Тюмени прошел без громких отставок. Однако, 21 августа появилась первая информация о том, что начальник областного управления МВД Леонид Коломиец планирует оставить должность. По данным источников URA.RU, соответствующее решение было принято им из-за проблем со здоровьем. 28 августа стало известно о том, что Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Во время одной из пресс-конференций он заявил, что лишь исполняет обязанности действующего военкома Алексея Куличкова, который находится в отпуске. Но Куличков на работу так и не вернулся. Осень Леонид Коломиец был назначен на должность начальника УМВД России по Тюменской области в декабре 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU 7 сентября начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец оставил должность. Анонимные telegram-каналы начали массово пророчить отставку другим высокопоставленным сотрудникам полиции. Так, появилась информация о том, что глава областного УГИБДД Андрей Миллер 31 августа написал заявление об увольнении. Через несколько дней Миллер развеял слухи: в эксклюзивном интервью URA.RU он заявил, что не планирует уходить из тюменского управления ГИБДД. В сентябре отдел по особо важным делам СК по Тюменской области впервые возглавила женщина. Должность руководителя заняла Зоя Камушкина, которая специализируется на борьбе с организованной преступностью. В октябре из официальных документов, подписанных исполняющим обязанности начальника военного комиссариата Тюменской области Сергея Чиркова, исчезла приставка врио. Информацию о своем назначении военком официально подтвердил через несколько недель. Прежний военный комиссар Алексей Куличков получил другую воинскую должность в Центральном военном округе. 20 октября бывший прокурор Тюмени Эдуард Гиматов пошел на повышение и возглавил прокуратуру Чувашской республики. А бывший заместитель руководителя СК по Тюменской области Александр Бессмельцев был назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Декабрь Министр МВД России Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД России по Тюменской области 14 декабря Фото: Официальный сайт Президента РФ 4 декабря указом президента РФ Владимира Путина на должность начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов, который ранее занимал аналогичную должность в Чукотском АО. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поставил перед высокопоставленным силовиком ряд задач. Среди которых — улучшение взаимодействия между сотрудниками подразделений полиции и повышение эффективности раскрытия преступлений. Полковник полиции Александр Смирнов специализируется на борьбе с ОПГ. В период с 1999 по 2008 гг. он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Что готовит 2024 год По данным источников URA.RU, близких к правоохранительным структурам, 2024 год, скорее всего, также не обойдется без крупных отставок и назначений. А увольнения и переводы, которые произошли в году уходящем, могут привести к неприятным последствиям. «Во-первых, кадровые перестановки ожидаются в аппарате МВД. Новый начальник Александр Смирнов в любом случае будет формировать команду, с которой ему удобно работать. Речи о массовых увольнениях не идет, но новые люди в полиции появятся. Во-вторых, в последнее время у главы СКР Александра Бастрыкина стали все чаще появляться вопросы к работе регионального управления ведомства. Если в 2024 году ситуация не изменится — отставок не избежать. В-третьих, прокуратуру продолжают покидать ключевые сотрудники. Да, некоторые из них идут на повышение, но переезжают при этом в другие регионы. А ведь в ведомстве уже несколько лет подряд наблюдается кадровый дефицит. Если тенденция сохранится — ситуация может усугубиться. В общем, следующий год обещает быть интересным», — отмечает собеседник агентства. *АУЕ («Арестантское уголовное единство») признано экстремистским и запрещено на территории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году Тюменская область пережила сразу две крупные отставки в силовом блоке: начальство сменилось в региональном управлении МВД и военном комиссариате. В прокуратуре и Следственном комитете также не обошлось без ротации кадров: некоторые сотрудники пошли на повышение и переехали в соседние субъекты РФ. По мнению инсайдеров агентства, подобная тенденция может привести к обострению кадрового вопроса в силовых ведомствах уже в следующем году. Зима В начале февраля заместителем главы прокуратуры Омской области был назначен Дмитрий Попов. В соседний регион силовик перевелся с должности начальника организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, где он служил после отставки с поста прокурора Тюменского района. Ближе к концу месяца стало известно еще об одном назначении, но уже в системе МВД. Алексей Ушатый, который был одним из гостей вечеринки силовиков, где звучали лозунги АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был утвержден в должности начальника межмуниципального отдела полиции «Тюменский». К слову, другим участникам указанного события повезло гораздо меньше. Так, бывший следователь регионального следственного управления СК РФ Рафик Аглиуллин, повышение которого в 2020 году отмечали на АУЕ-тусовке («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был уволен из органов. Восстановиться в СК он не смог даже через суд. Весна В начале марта бывший начальник СК РФ по Тобольску Сергей Дударев перешел на работу в администрацию города. Экс-силовик занял пост заместителя мэра и теперь курирует вопросы безопасности, гражданской обороны и ЧС. В прокуратуре Тюменской области назначили сразу двух новых прокуроров. Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. В апреля стало известно о том, что председатель Центрального районного суда Тюмени Дмитрий Сухарев был уволен спустя 10 месяцев после назначения на эту должность. По официальным данным, он сам написал заявление об отставке. Бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и экс-глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик решила уйти в бизнес. Она устроилась работать в PR-отдел свердловской «УГМК Застройщик». Еще об одной громкой кадровой перестановке было объявлено 21 апреля. Информационный центр регионального правительства сообщил, что бывший начальник управления СК по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Лето В августе пост первого заместителя руководителя СК по Тюменской области занял Дмитрий Шерман, который ранее занимал аналогичную должность в Следственном комитете по ХМАО. В целом, летний период для Тюмени прошел без громких отставок. Однако, 21 августа появилась первая информация о том, что начальник областного управления МВД Леонид Коломиец планирует оставить должность. По данным источников URA.RU, соответствующее решение было принято им из-за проблем со здоровьем. 28 августа стало известно о том, что Тюменский областной военкомат временно возглавил выходец из Свердловской области Сергей Чирков. Во время одной из пресс-конференций он заявил, что лишь исполняет обязанности действующего военкома Алексея Куличкова, который находится в отпуске. Но Куличков на работу так и не вернулся. Осень 7 сентября начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец оставил должность. Анонимные telegram-каналы начали массово пророчить отставку другим высокопоставленным сотрудникам полиции. Так, появилась информация о том, что глава областного УГИБДД Андрей Миллер 31 августа написал заявление об увольнении. Через несколько дней Миллер развеял слухи: в эксклюзивном интервью URA.RU он заявил, что не планирует уходить из тюменского управления ГИБДД. В сентябре отдел по особо важным делам СК по Тюменской области впервые возглавила женщина. Должность руководителя заняла Зоя Камушкина, которая специализируется на борьбе с организованной преступностью. В октябре из официальных документов, подписанных исполняющим обязанности начальника военного комиссариата Тюменской области Сергея Чиркова, исчезла приставка врио. Информацию о своем назначении военком официально подтвердил через несколько недель. Прежний военный комиссар Алексей Куличков получил другую воинскую должность в Центральном военном округе. 20 октября бывший прокурор Тюмени Эдуард Гиматов пошел на повышение и возглавил прокуратуру Чувашской республики. А бывший заместитель руководителя СК по Тюменской области Александр Бессмельцев был назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Декабрь 4 декабря указом президента РФ Владимира Путина на должность начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов, который ранее занимал аналогичную должность в Чукотском АО. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поставил перед высокопоставленным силовиком ряд задач. Среди которых — улучшение взаимодействия между сотрудниками подразделений полиции и повышение эффективности раскрытия преступлений. Полковник полиции Александр Смирнов специализируется на борьбе с ОПГ. В период с 1999 по 2008 гг. он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Что готовит 2024 год По данным источников URA.RU, близких к правоохранительным структурам, 2024 год, скорее всего, также не обойдется без крупных отставок и назначений. А увольнения и переводы, которые произошли в году уходящем, могут привести к неприятным последствиям. «Во-первых, кадровые перестановки ожидаются в аппарате МВД. Новый начальник Александр Смирнов в любом случае будет формировать команду, с которой ему удобно работать. Речи о массовых увольнениях не идет, но новые люди в полиции появятся. Во-вторых, в последнее время у главы СКР Александра Бастрыкина стали все чаще появляться вопросы к работе регионального управления ведомства. Если в 2024 году ситуация не изменится — отставок не избежать. В-третьих, прокуратуру продолжают покидать ключевые сотрудники. Да, некоторые из них идут на повышение, но переезжают при этом в другие регионы. А ведь в ведомстве уже несколько лет подряд наблюдается кадровый дефицит. Если тенденция сохранится — ситуация может усугубиться. В общем, следующий год обещает быть интересным», — отмечает собеседник агентства. *АУЕ («Арестантское уголовное единство») признано экстремистским и запрещено на территории России