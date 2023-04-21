Экс-силовик из ХМАО назначен главой федерального ведомства в Тюменской области

Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Сообщение об этом появилось в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — говорится в сообщении инфоцентра. Губернатор высказал уверенность в том, что благодаря новому назначению взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться.
О причинах смены руководителя неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу Минюста России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало о других кадровых перестановках в политической элите региона. Так, на должность начальника главного правового управления правительства Тюменской области был назначен Евгений Путилов.
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