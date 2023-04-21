Экс-силовик из ХМАО назначен главой федерального ведомства в Тюменской области

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Комитет по бюджету в тюменской областной думе. Тюмень, портфель
О назначении сообщили в правительстве Тюменской области Фото:

Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Сообщение об этом появилось в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — говорится в сообщении инфоцентра. Губернатор высказал уверенность в том, что благодаря новому назначению взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться.

О причинах смены руководителя неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу Минюста России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о других кадровых перестановках в политической элите региона. Так, на должность начальника главного правового управления правительства Тюменской области был назначен Евгений Путилов.

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Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Сообщение об этом появилось в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — говорится в сообщении инфоцентра. Губернатор высказал уверенность в том, что благодаря новому назначению взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться. О причинах смены руководителя неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу Минюста России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о других кадровых перестановках в политической элите региона. Так, на должность начальника главного правового управления правительства Тюменской области был назначен Евгений Путилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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