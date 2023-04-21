Экс-силовик из ХМАО назначен главой федерального ведомства в Тюменской области

21 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

О назначении сообщили в правительстве Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Сообщение об этом появилось в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — говорится в сообщении инфоцентра. Губернатор высказал уверенность в том, что благодаря новому назначению взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться. О причинах смены руководителя неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу Минюста России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о других кадровых перестановках в политической элите региона. Так, на должность начальника главного правового управления правительства Тюменской области был назначен Евгений Путилов.

Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов назначен на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Сообщение об этом появилось в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — говорится в сообщении инфоцентра. Губернатор высказал уверенность в том, что благодаря новому назначению взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться. О причинах смены руководителя неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу Минюста России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о других кадровых перестановках в политической элите региона. Так, на должность начальника главного правового управления правительства Тюменской области был назначен Евгений Путилов.