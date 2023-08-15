Замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК Тюменской области

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Дмитрий Шерман получил работу в СК Тюменской области Фото:

Дмитрий Шерман, занимавший пост первого заместителя руководителя Следственного комитета по ХМАО, получил аналогичную должность в СК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно приказу Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области с 10 августа», — сообщило ведомство. В Тюменском СК уточнили, что до этого момента Шерман работал первым замом руководителя югорского Следкома.

В ХМАО Шерман проработал около 15 лет. Награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу» второй степени. Имеет звание полковника.

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Дмитрий Шерман, занимавший пост первого заместителя руководителя Следственного комитета по ХМАО, получил аналогичную должность в СК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «Согласно приказу Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области с 10 августа», — сообщило ведомство. В Тюменском СК уточнили, что до этого момента Шерман работал первым замом руководителя югорского Следкома. В ХМАО Шерман проработал около 15 лет. Награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу» второй степени. Имеет звание полковника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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