Замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК Тюменской области

Дмитрий Шерман, занимавший пост первого заместителя руководителя Следственного комитета по ХМАО, получил аналогичную должность в СК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.
«Согласно приказу Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области с 10 августа», — сообщило ведомство. В Тюменском СК уточнили, что до этого момента Шерман работал первым замом руководителя югорского Следкома.
В ХМАО Шерман проработал около 15 лет. Награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу» второй степени. Имеет звание полковника.
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