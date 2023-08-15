Замглавы Следкома ХМАО получил работу в СК Тюменской области

15 августа 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шерман получил работу в СК Тюменской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дмитрий Шерман, занимавший пост первого заместителя руководителя Следственного комитета по ХМАО, получил аналогичную должность в СК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «Согласно приказу Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области с 10 августа», — сообщило ведомство. В Тюменском СК уточнили, что до этого момента Шерман работал первым замом руководителя югорского Следкома. В ХМАО Шерман проработал около 15 лет. Награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу» второй степени. Имеет звание полковника.

Дмитрий Шерман, занимавший пост первого заместителя руководителя Следственного комитета по ХМАО, получил аналогичную должность в СК Тюменской области. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «Согласно приказу Следственного комитета Российской Федерации, Дмитрий Шерман назначен на должность первого заместителя следственного управления по Тюменской области с 10 августа», — сообщило ведомство. В Тюменском СК уточнили, что до этого момента Шерман работал первым замом руководителя югорского Следкома. В ХМАО Шерман проработал около 15 лет. Награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «За безупречную службу» второй степени. Имеет звание полковника.