План по рождаемости провалили 75 регионов

На исправление ситуации уйдет до 30 лет

11 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Рождаемость смогли поддержать только в 10 субъектах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России план по рождаемости не выполнен в 75 регионах. Но при этом есть субъекты, которые демонстрируют естественный прирост населения. Среди мер, которые они предпринимают для улучшения демографической ситуации, — дополнительные выплаты, помощь в покупке жилья, забота о семьях с небольшими доходами. Несмотря на это, эксперты констатируют: в каждом регионе — даже там, где есть положительная динамика — нужны индивидуальные меры по улучшению демографии, и сработать они могут в перспективе 20-30 лет. Численность населения за последние полгода стала меньше: по данным Росстата , с января этот показатель снизился на 0,18%. Но отмечается, что есть регионы, в которых рождаемость превышает смертность. Инфографика: Росстат Если ознакомиться с « Оценкой численности постоянного населения на 1 января 2024 года », то видно, что естественный прирост населения произошел в 14 регионах. Наибольший — в регионах Северо-Кавказского федерального округа (в Республике Дагестан, Чечене и Ингушетии), УрФО (ХМАО, ЯНАО, Тюменской области), в также в нескольких регионах Сибири: Республике Тыве и Республике Алтай. В «плюсе» по рождаемости находится и Москва: тут зафиксирован прирост на 4,6 тысячи человек. Чуть меньший прогресс показали Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания. Минтруд поделил эти регионы на кластеры: «Сибирские регионы роста», «Кавказ», «Регионы ресурсной стабильности» и «Столичные агломерации». В ведомстве считают, что именно в них принятые демографические меры дали наибольший эффект. В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей можно заметить, что «демографически благополучные» территории находятся на разных полюсах. Так, ЯНАО, ХМАО, Москва — на первых строчках, тогда как северокавказские республики расположились в самом конце. Успех демографической политики в первой группе можно объяснить обширными социальными программами, которые финансируются в том числе собственными средствами регионов, во второй же — традициями и менталитетом жителей. Статья по теме Почему сокращение населения в регионах России стало трендом В России действует большое количество мер поддержки для семей с детьми на федеральном уровне. Так, всем полагается материнский капитал: в 2024 году его размер на первого ребенка составлял 631 тысячу рублей, также при рождении ребенка выдается единовременная выплата. В течение полутора лет родители получают пособие по уходу за ребенком. Многодетные семьи также получают налоговые вычеты, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, льготные проездные билеты, оплату парковочных мест и другие льготы. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, каждый регион требует индивидуального подхода к демографическим мерам. «На Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, а в мегаполисах — создавать условия для совмещения работы и семьи. Демографические изменения требуют времени, и результаты могут проявиться только через 20-30 лет. Снижение рождаемости связано с экономическими факторами. Среди мер поддержки можно предположить субсидии на аренду жилья, однако создание социального арендного жилья сложно реализовать на уровне региональных бюджетов», — объяснил Петр Щербаченко. Север и Сибирь: высокие доходы и молодое население Северные регионы инвестируют в развитие инфраструктуры, собственные программы поддержки семей, что в совокупности с высоким уровнем заработных плат и молодой возрастной структурой населения приводит к росту рождаемости. Так, в Тюменской области выплачивается региональный материнский капитал в размере 150 000 рублей. В первом полугодии 2024 года его получили 2 723 семьи. Поддержку также оказывают молодым семьям, где возраст супругов не превышает 36 лет: им предоставляют социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, а размер социальной выплаты составляет 30-35% от его расчетной стоимости. В Югре (ХМАО) женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в период беременности, выдают сертификаты «Буду мамой», что позволяет им получить комплекс социальных услуг и услуг социального сопровождения. А правительство округа выплачивает Югорский капитал при рождении второго и последующих детей. Власти помогают строить чумы семьям, ведущим традиционный для Ямала образ жинзи Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО тоже есть региональный материнский капитал, и семьям также помогают субсидиями для покупки или строительства жилья. Есть здесь и национальные особенности: так, для многодетных молодых семей, ведущих традиционный образ жизни, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей выдают чумовой капитал . В комплект общей стоимостью более полумиллиона рублей входит все необходимое для установки и обустройства чума и нарты. Кроме того, в ЯНАО поддерживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода: например, выплачивают пособие для школьников на подготовку к 1 сентября и выдают сертификаты на покупку одежды и спортивной формы. Аналогичный пакет региональных мер поддержки действует в Якутии. Среди них — единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до трех лет. Из дополнительного — целевой капитал «Дети столетия». Семья может направить его на газификацию индивидуального жилья. Также якутские семьи льготных категорий получают социальные выплаты на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. Северный Кавказ: традиционные ценности и поддержка многодетных Кавказ, несмотря на экономические проблемы, один из самых стабильных по рождаемости регионов Фото: Илья Московец © URA.RU Когда обсуждают высокий уровень рождаемости в регионах Северного Кавказа, принято говорить об особенностях менталитета и традиционной модели семьи. В исследовании экспертов ВШЭ «Особенности постсоветской рождаемости на Северном Кавказе» отмечаются характерные черты современной рождаемости в северокавказских республиках: значительно более короткий по сравнению с Россией в целом интервал между первым и вторым рождениями (интергенетический интервал); большая по сравнению с Россией в целом доля третьих и последующих детей среди всех родившихся, сохраняющаяся даже на фоне значительного снижения общего уровня рождаемости. При этом в северокавказских республиках также действуют собственные социальные программы для семей с детьми. Так, в Дагестане это единовременные денежные выплаты семьям при рождении пятого и каждого последующего ребенка — в размере 20 тысяч рублей, десятого и каждого последующего ребенка — в размере 300 тысяч рублей, одновременно двух детей — в размере 20 тысяч рублей, одновременно трех и более детей — в размере 100 тысяч рублей. Также многодетные семьи, в которых десять и более детей, могут получить в пользование микроавтобус. Кроме того, в республике организуют для женщин, имеющим малолетних детей, бесплатное обучение новым и востребованным на рынке труда профессиям. Москва: эффективная социальная поддержка и миграция Новость по теме Путин поручил ввести в России моду на многодетность В Москве, кроме значительного прироста населения за счет миграции, отмечается и рост рождаемости. И эксперты считают, что эти факторы могут быть взаимосвязаны. Помимо того, что в городе высокий уровень благосостояния граждан и большое количество мер социальной поддержки, в Москве работает большое количество мигрантов из стран СНГ, в которых многодетные семьи — норма. В Минтруда РФ считают , что нужны дополнительные меры демографической политики, в том числе направленные на повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий, развитие мер, стимулирующих рождение третьих и последующих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России план по рождаемости не выполнен в 75 регионах. Но при этом есть субъекты, которые демонстрируют естественный прирост населения. Среди мер, которые они предпринимают для улучшения демографической ситуации, — дополнительные выплаты, помощь в покупке жилья, забота о семьях с небольшими доходами. Несмотря на это, эксперты констатируют: в каждом регионе — даже там, где есть положительная динамика — нужны индивидуальные меры по улучшению демографии, и сработать они могут в перспективе 20-30 лет. Численность населения за последние полгода стала меньше: по данным Росстата, с января этот показатель снизился на 0,18%. Но отмечается, что есть регионы, в которых рождаемость превышает смертность. Если ознакомиться с «Оценкой численности постоянного населения на 1 января 2024 года», то видно, что естественный прирост населения произошел в 14 регионах. Наибольший — в регионах Северо-Кавказского федерального округа (в Республике Дагестан, Чечене и Ингушетии), УрФО (ХМАО, ЯНАО, Тюменской области), в также в нескольких регионах Сибири: Республике Тыве и Республике Алтай. В «плюсе» по рождаемости находится и Москва: тут зафиксирован прирост на 4,6 тысячи человек. Чуть меньший прогресс показали Ненецкий и Чукотский автономные округа, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания. Минтруд поделил эти регионы на кластеры: «Сибирские регионы роста», «Кавказ», «Регионы ресурсной стабильности» и «Столичные агломерации». В ведомстве считают, что именно в них принятые демографические меры дали наибольший эффект. В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей можно заметить, что «демографически благополучные» территории находятся на разных полюсах. Так, ЯНАО, ХМАО, Москва — на первых строчках, тогда как северокавказские республики расположились в самом конце. Успех демографической политики в первой группе можно объяснить обширными социальными программами, которые финансируются в том числе собственными средствами регионов, во второй же — традициями и менталитетом жителей. В России действует большое количество мер поддержки для семей с детьми на федеральном уровне. Так, всем полагается материнский капитал: в 2024 году его размер на первого ребенка составлял 631 тысячу рублей, также при рождении ребенка выдается единовременная выплата. В течение полутора лет родители получают пособие по уходу за ребенком. Многодетные семьи также получают налоговые вычеты, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школах, льготные проездные билеты, оплату парковочных мест и другие льготы. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, каждый регион требует индивидуального подхода к демографическим мерам. «На Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, а в мегаполисах — создавать условия для совмещения работы и семьи. Демографические изменения требуют времени, и результаты могут проявиться только через 20-30 лет. Снижение рождаемости связано с экономическими факторами. Среди мер поддержки можно предположить субсидии на аренду жилья, однако создание социального арендного жилья сложно реализовать на уровне региональных бюджетов», — объяснил Петр Щербаченко. Северные регионы инвестируют в развитие инфраструктуры, собственные программы поддержки семей, что в совокупности с высоким уровнем заработных плат и молодой возрастной структурой населения приводит к росту рождаемости. Так, в Тюменской области выплачивается региональный материнский капитал в размере 150 000 рублей. В первом полугодии 2024 года его получили 2 723 семьи. Поддержку также оказывают молодым семьям, где возраст супругов не превышает 36 лет: им предоставляют социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, а размер социальной выплаты составляет 30-35% от его расчетной стоимости. В Югре (ХМАО) женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в период беременности, выдают сертификаты «Буду мамой», что позволяет им получить комплекс социальных услуг и услуг социального сопровождения. А правительство округа выплачивает Югорский капитал при рождении второго и последующих детей. В ЯНАО тоже есть региональный материнский капитал, и семьям также помогают субсидиями для покупки или строительства жилья. Есть здесь и национальные особенности: так, для многодетных молодых семей, ведущих традиционный образ жизни, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей выдают чумовой капитал. В комплект общей стоимостью более полумиллиона рублей входит все необходимое для установки и обустройства чума и нарты. Кроме того, в ЯНАО поддерживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода: например, выплачивают пособие для школьников на подготовку к 1 сентября и выдают сертификаты на покупку одежды и спортивной формы. Аналогичный пакет региональных мер поддержки действует в Якутии. Среди них — единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до трех лет. Из дополнительного — целевой капитал «Дети столетия». Семья может направить его на газификацию индивидуального жилья. Также якутские семьи льготных категорий получают социальные выплаты на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. Когда обсуждают высокий уровень рождаемости в регионах Северного Кавказа, принято говорить об особенностях менталитета и традиционной модели семьи. В исследовании экспертов ВШЭ «Особенности постсоветской рождаемости на Северном Кавказе» отмечаются характерные черты современной рождаемости в северокавказских республиках: значительно более короткий по сравнению с Россией в целом интервал между первым и вторым рождениями (интергенетический интервал); большая по сравнению с Россией в целом доля третьих и последующих детей среди всех родившихся, сохраняющаяся даже на фоне значительного снижения общего уровня рождаемости. При этом в северокавказских республиках также действуют собственные социальные программы для семей с детьми. Так, в Дагестане это единовременные денежные выплаты семьям при рождении пятого и каждого последующего ребенка — в размере 20 тысяч рублей, десятого и каждого последующего ребенка — в размере 300 тысяч рублей, одновременно двух детей — в размере 20 тысяч рублей, одновременно трех и более детей — в размере 100 тысяч рублей. Также многодетные семьи, в которых десять и более детей, могут получить в пользование микроавтобус. Кроме того, в республике организуют для женщин, имеющим малолетних детей, бесплатное обучение новым и востребованным на рынке труда профессиям. В Москве, кроме значительного прироста населения за счет миграции, отмечается и рост рождаемости. И эксперты считают, что эти факторы могут быть взаимосвязаны. Помимо того, что в городе высокий уровень благосостояния граждан и большое количество мер социальной поддержки, в Москве работает большое количество мигрантов из стран СНГ, в которых многодетные семьи — норма. В Минтруда РФ считают, что нужны дополнительные меры демографической политики, в том числе направленные на повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий, развитие мер, стимулирующих рождение третьих и последующих детей.