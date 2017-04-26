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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Курганской области
16:49  26 апреля 2017 4

Курганская дума досрочно освободила от обязанностей депутата. Причина серьезная

Заседание Курганской городской Думы. Курган., мазеин александр
Александр Мазеин сослался на плохое здоровьеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской городской Думы в среду, 26 апреля, приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы шестого созыва Александра Мазеина. Депутаты одобрили решение единогласно, передает корреспондент «URA.RU».

Александр Мазеин объяснил свое решение проблемами со здоровьем. «У меня серьезная аритмия, это связано с перегрузками», — пояснил он и заверил, что продолжит работу в областном совете ветеранов и других общественных организациях.

Теплые слова от лица депутатов ему адресовала Ольга Баланчук, которая закончила свое выступление четверостишием из Высоцкого. От лица главы города букет и подарок Александру Мазеину вручил вице-спикер Александр Якушев.

Татьяна Жаткина
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