21:01 26 апреля 2017 2

Алексей Терентьев рассказал журналистам об объединении инспекций и создании новых отделов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области пройдет реорганизация налоговых органов, которая должна завершиться к 10 мая. Об этом рассказал заместитель руководителя регионального управления ФНС Алексей Терентьев на пресс-конференции в среду, 26 апреля.

Терентьев пояснил, что налоговые инспекции с численностью сотрудников до ста человек объединят. В итоге вместо восьми в регионе будет пять налоговых инспекций. Укрупнение произойдет без кадровых потерь, отметил руководитель. Для налогоплательщиков оптимизация обернется изменением реквизитов в документах: будет новое наименование налогового органа, код и другие данные.

Также в ведомстве появится отдел по работе с НДС и отдел по мерам принудительного взыскания. «Сделано это для того, чтобы улучшить администрирование и взыскание налогов», — подчеркнул Терентьев.

В УФНС уже сейчас отмечают результаты усиления этой работы. Так, в I квартале 2017 года в консолидированный бюджет РФ направлено более 6 млрд 207 млн рублей, что на 20% больше показателя прошлого года. В бюджет Зауралья поступило 4 млрд 149,7 млн рублей, что на 17,9% больше, чем за три месяца прошлого года.

Основной рост поступлений произошел по налогу на прибыль организаций (больше на 36%), по НДС (на 22%) и по НДФЛ (на 7,3%). Вместе с тем, как ранее сообщало «URA.RU», главный федеральный инспектор был обеспокоен проблемой миграции бизнеса из-за усиления работы со стороны налоговой.