{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
14:41  27 апреля 2017 6

В Зауралье рассказали, когда приступят к строительству «золотой дороги»

Новодостовалово Курганская область -
Скандальную дорогу начнут строить в маеФото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Строительство дороги, получившей название «золотой», в Белозерском районе Курганской области, к опустевшей деревне Дианово, начнется уже с 15 мая. Об этом сообщается на сайте областного департамента строительства.

По результатам аукциона, проведенного в апреле текущего года, определена подрядная организация на строительство этого участка — АО «Северо-Запад». Выполнение работ планируется завершить до 31 октября.

На участке строительных работ выполнят работы по устройству шести водопропускных труб, обустройству автобусной остановки и пяти съездов. «Дорога будет соответствовать параметрам IV технической категории, с шириной земляного полотна 10 метров, с шириной проезжей части шесть метров и укрепленными обочинами» — сообщается на сайте.

Семь километров асфальта по цене 140 млн рублей журналисты окрестили «золотыми». Они станут частью дороги до населенных пунктов Новодостоваловского сельского совета, где живет более 600 человек.

Ранее депутаты пообещали, что оставшуюся часть дороги достроят уже на следующий год. Однако сейчас сообщается, что для завершения строительства дороги до села Новодостовалово проектную документацию на следующий участок протяженностью 7,2 км планируется разработать в 2017—2018 годах. Строительство этого участка намечено в 2019—2020 годы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области».

Обсуждение проекта вызвало скандал в Курганской областной думе, который заинтересовал даже федеральные СМИ.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров