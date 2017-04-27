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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:01  27 апреля 2017 0

В Зауралье поздравления принимают «безотказный человек» и гарант безопасности

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области. Курган., быстров андрей
Андрея Быстрова поздравили силовики и губернаторФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В четверг, 27 апреля, свой день рождения отмечают сразу две важных для Зауралья фигуры — начальник территориального отделения национальной гвардии по Курганской области Андрей Быстров и заместитель председателя Курганской областной Думы, руководитель регионального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Кафеев.

Оба принимают поздравления, не отрываясь от дел.

Андрей Быстров утром принял участие в межведомственном совещании в региональной прокуратуре. Поздравление, озвученное прокурором области Игорем Ткачевым, поддержали аплодисментами все присутствующие. Позже подарок ему вручил и губернатор Алексей Кокорин.

Заседание оргкомитета Единой РоссииКурган, кафеев евгений
Евгений Кафеев принимает поздравления от друзей и коллег в своем кабинете
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Евгений Кафеев рассказал «URA.RU», что его телефон буквально разрывается от звонков. «Для меня это такой день, который добавляет заряд энергии и настроения на долгое время», — поделился он.

Коллега по думе промышленник Сергей Муратов отметил, что всегда искренне желает счастья Евгению Кафееву. «Это безотказный человек, некоторые даже пользуются его добротой. Он человек слова, всегда доведет начатое до конца. Хороший семьянин, настоящий патриот!»

«URA.RU» присоединяется ко всем поздравлениям и желает сегодняшним именинникам неиссякаемой энергии, семейного благополучия и крепкого здоровья!

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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