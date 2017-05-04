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Главные новости Курганской области
16:55  04 мая 2017 1

За неделю в Зауралье водителей автобусов поймали почти на 300 нарушениях. ВИДЕО

Место гибели семилетнего ребенка под колесами автобуса в Кургане, место гибели, пазик, цветы у дороги, мемориал
На место гибели семилетного мальчика горожане приносят цветыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье за неделю сотрудники полиции совместно с управлением государственного автодорожного надзора по Курганской области за нарушения правил привлекли к административной ответственности 295 водителей автобусов.

Операция «Безопасный автобус» проходила в регионе 24 по 30 апреля, после ряда резонансных ДТП. За это время было проверено 935 автобусов. Статистика показывает, что дисциплина водителей остается на низком уровне, отмечают в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Во время рейда шесть водителей привлечены к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, пять не уступили дорогу пешеходам, 15 водителей нарушили правила перевозки людей, 47 управляли автобусами при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Еще в трех случаях транспортные средства не были оборудованы тахографами.

В Петуховском районе водитель привлечен к ответственности за то, что управлял автобусом, не имея соответствующей категории. Гражданин Киргизии вез в Челябинск более 50 пассажиров — без прав категории «D». Однако курганские водители автобусов, похоже, и не думают исправляться. Горожане размещают в соцсетях все новые видеоролики с их нарушениями.

С начала этого года на территории Курганской области наблюдается рост количества происшествий с участием автобусов, отмечают в ведомстве. Только за период проведения операции «Безопасный автобус» на дорогах Зауралья произошло семь ДТП с участием автобусов. В этих авариях один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.

Татьяна Жаткина
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