В Зауралье после взрыва газа в доме вдова ветерана осталась без жилья

18:17 05 мая 2017 0

93-летняя жительница Шадринска только недавно узнала, что имеет право на свое жилье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске вдова ветерана Екатерина Заворницына лишилась дома после взрыва бытового газа. Сотрудники соцзащиты не разъяснили бабушке, что она имеет право на субсидию на приобретение жилья, и сейчас вдова ветерана ютится в доме, где проживает еще пять человек, рассказал «URA.RU» правозащитник Александр Андрюков.

93-летняя труженица тыла проживала в частном доме в Шадринске до 2002 года. «Произошла утечка газа, и он взорвался. Дом почему-то восстанавливать не стали. Бабушку забрала к себе в деревню одна из ее дочерей. Через пять лет Екатерина Заворницына переехала к другой дочери в Шадринск. Сейчас она проживает с родственниками в квартире частного дома», — пояснил правозащитник.

Николай Заворницын участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1944 года по февраль 1945 года в составе стрелкового полка 153 дивизии. Удостоверение ему не выдавали фото: Сергей Ефремов

В 2003 году Екатерине Ивановне выдали удостоверение труженицы тыла (в годы войны она работала на оборонном заводе в Копейске), а в 2016 году — вдовы ветерана Великой Отечественной войны. К сожалению, ряда документов у бабушки нет на руках, как и медалей, которые были украдены в 2007 году. «Никто не объяснил бабушке, что она имеет право на субсидию. И вообще мне не понятно, почему удостоверение ей выдали так поздно. Она давно могла получить другие льготы и жилье», — говорит Александр Андрюков. По его словам, супруг труженицы — участник войны Николай Заворницын (он был представлен к ордену Славы III степени) умер в 1982 году.

Если бабушку не признают нуждающейся в жилье и не предоставят ей субсидию, правозащитник готов отстаивать ее интересы в суде.

В Главном управлении социальной защиты Курганской области пояснили «URA.RU», что Екатерина Заворницына и ее супруг стояли на учете как труженики тыла. «Выдача удостоверения вдовы ветерана носит заявительный характер. Мы ведь не могли знать, участвовал ли Николай Заворницын в боевых действиях или нет, это родственникам было известно. Удостоверение вдовы ветерана было по заявлению выдано в феврале 2016 года, все права получателю разъяснили, правозащитнику тоже. Но пока Екатерина Ивановна не обращалась в администрацию города Шадринска с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилье», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.