19:02 05 мая 2017 0

Инцидент произошел в Черном море Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Российский корабль чуть было не захватил украинский катер, сообщило министерство инфраструктуры Украины.

Как пишет агентство Nation News, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выдумал новую невероятную историю, чтобы вызвать жалость мира к Киеву, На странице его ведомства в социальной сети Facebook даже появилось видео, где якобы запечатлен момент попытки захвата.

Сам инцидент произошел еще 24 апреля, заявили в Киеве. Военные рассказывают, что в это время проходили штатные учения около города Скадовск Херсонской области. В какой-то момент они услышали, как российские моряки якобы потребовали у экипажа катера Морской поисково-спасательной службы «лечь в дрейф», предварительно застопорив ход.

На катере требования выполнять не захотели и отважно взяли курс на Скадовск.