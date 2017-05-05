{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
19:02  05 мая 2017 0

В Киеве заявили, что россияне пытались захватить украинский катер. ВИДЕО

клипарт, море, прибой
Инцидент произошел в Черном мореФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Российский корабль чуть было не захватил украинский катер, сообщило министерство инфраструктуры Украины.

Как пишет агентство Nation News, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выдумал новую невероятную историю, чтобы вызвать жалость мира к Киеву, На странице его ведомства в социальной сети Facebook даже появилось видео, где якобы запечатлен момент попытки захвата.

Сам инцидент произошел еще 24 апреля, заявили в Киеве. Военные рассказывают, что в это время проходили штатные учения около города Скадовск Херсонской области. В какой-то момент они услышали, как российские моряки якобы потребовали у экипажа катера Морской поисково-спасательной службы «лечь в дрейф», предварительно застопорив ход.

На катере требования выполнять не захотели и отважно взяли курс на Скадовск.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров