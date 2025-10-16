Россия ответит Латвии санкциями на высылку граждан из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Латвии депортирует сотни россиян за нарушение миграционного режима
Из Латвии депортирует сотни россиян за нарушение миграционного режима Фото:

Правительство РФ в течение месяца должно подготовить пакет предложений по ответным экономическим ограничениям в отношении латвийских властей из-за принудительной высылки россиян. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — заявил Калашников в интервью «Известиям».

Ранее более 800 россиянам было предписано покинуть Латвию за нарушение миграционного режима. Следом Рига ввела платный въезд через границу с Россией и Белоруссией. По мнению МИД РФ, массовые депортации в Латвии остаются без реакции со стороны международных организаций. URA.RU уже писало, что в ГД подготовили законопроект о недопустимости дискриминации в отношении российских граждан, проживающих в Латвии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ в течение месяца должно подготовить пакет предложений по ответным экономическим ограничениям в отношении латвийских властей из-за принудительной высылки россиян. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников. «Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — заявил Калашников в интервью «Известиям». Ранее более 800 россиянам было предписано покинуть Латвию за нарушение миграционного режима. Следом Рига ввела платный въезд через границу с Россией и Белоруссией. По мнению МИД РФ, массовые депортации в Латвии остаются без реакции со стороны международных организаций. URA.RU уже писало, что в ГД подготовили законопроект о недопустимости дискриминации в отношении российских граждан, проживающих в Латвии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...