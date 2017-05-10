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Главные новости Курганской области
18:47  10 мая 2017 0

Денег не хватает. Мэрия Кургана взяла кредит в банке

Клипарт , купюры, деньги
Кредит будет стоить бюджету города более 44 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Администрация Кургана для финансирования дефицита городского бюджета берет коммерческий кредит в сумме 150 млн рублей. Согласно аукционной документации, за тендер на предоставление городу займа боролись две кредитные организации.

Максимальная стоимость контракта была установлена в размере 50,8 млн рублей. «Совкомбанк» согласился предоставить кредит городу за 44 млн 490,1 тыс. рублей. Курганское отделение Сбербанка сбило стоимость контракта до 44 млн 235,9 тыс. рублей и стало победителем аукциона.

Невозобновляемая кредитная линия предоставляется бюджету города Кургана на три года. Как ранее сообщало «URA.RU», проект бюджета Кургана на 2017 год предполагает дефицит в размере более 288 млн рублей.

Анна Бояркина
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