12:49 11 мая 2017 0

Светлана Калинина раскритиковала привокзальную площадь Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество жизни» Светлана Калинина в четверг, 11 мая, проехала по дворам и скверам Кургана. Впечатления у активистки из Москвы оказались не самыми радужными — досталось и градоначальникам, и самим жителям города, передает корреспондент «URA.RU».

Осмотр Светлана Калинина начала с двора дома по ул. Пушкина, 91. Она отметила общую неухоженность территории, открытые контейнеры с мусором, рядом с которыми гуляют дети. Также она подчеркнула, что необходимо убрать незаконные постройки, которые стоят во дворах десятилетиями. «Вчера я общалась с регоператором фонда капремонта. Если вы не научитесь взаимодействовать с другими структурами и работать во благо народа и по программе капремонта, и по сносу ветхого жилья, лучше принять решение и оставить это место тому, кто хочет и может это делать, — уверена Калинина. — Хочется, чтобы чиновники не с флажками ходили, а отдавали дань людям. Это и есть патриотизм».

1/4 Курганские дворы произвели на Светлану Калинину не лучшее впечатление Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Затем Светлана Калинина осмотрела сквер имени Пичугина, который в этом году планируется благоустроить по федеральной программе «Комфортная среда». Бюст революционера второй год закрыт досками — он нуждается в ремонте. Состояние сквера шокировало эксперта. Она отметила, что не обязательно ждать федеральных денег, чтобы поддерживать элементарную чистоту. «Можно было выйти на субботник с муниципальными служащими, — подчеркнула она. — Очень стыдно, что известные люди вот в таких коробках в Кургане стоят и не год, и не два».

Мрачное впечатление произвела на эксперта и привокзальная площадь. Светлану Калинину возмутили грязные остановки и обклеенные объявлениями столбы. Странно, по ее мнению, выглядит и замотанный в холст памятник основателю города Тимофею Невежину. «Вымыть остановочные комплексы стоит три копейки, мама с ребенком сюда не сядет. Это хозяин города должен быть. Нет хозяина! — поделилась впечатлением Калинина. — Что я должна из Кургана увезти? Никакой памяти нет. Человек должен запомнить не безымянный памятник Немо и разрушенный фонтан, а что-то хорошее и светлое». По мнению эксперта, привлекательность городов должна быть в первую очередь связана с благоустройством. «Мне стыдно за Курганскую область», — резюмировала она.

1/6 Сквер и памятник Пичугина будут реконструировать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также в программу осмотра вошел двор курганской гимназии №30. По словам замдиректора по воспитательной работе Елены Августовской, давней проблемой учебного заведения является отсутствие спортивной площадки. Светлана Калинина пообещала в этом вопросе ученикам гимназии посодействовать, но также пожурила преподавателей за неаккуратный задний двор. «Мы всегда работали на субботниках вместе с родителями», — сказала она.

Незапланированным пунктом поездки стал двор только что сданного дома в поселке Рябково. Новоселы пожаловались Светлане Калининой, что застройщик не благоустроил двор. Однако после осмотра эксперт пришла к другим выводам. «Двор сдали в нормальном состоянии. Что, жильцам нельзя здесь высадить деревья и цветы, самим сделать скамейки? Это же их дети тут гуляют», — возмутилась Калинина. Она отметила, что некоторые постройки во дворах уже сломаны. «Зависит от людей, как правильно содержать свое имущество. Нужно иметь сознательность», — заявила активистка ОНФ.

Светлана Калинина продолжит работать в Кургане до конца дня. Она проведет несколько встреч с жителями города, а также примет участие в круглом столе с городскими и областными чиновниками.