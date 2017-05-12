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Главные новости Пермского края
10:35  12 мая 2017 0

Организатора митинга «Он вам не Димон» в Перми оштрафовали за песню в соцсетях

Митинг против коррупции. Пермь
Студент был организатором антикоррупционного митинга в Перми, но оштрафовали его не за этоФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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Студента Пермского нефтяного колледжа оштрафовали на одну тысячу рублей за то, что разместил у себя на стене запрещенную песню группы «25/17». Сам трек сопровождал приглашение посетить протестный митинг «Он вам не Димон», инициированный оппозиционером Алексеем Навальным.

18-летний Александр Шабарчин был одним из организаторов антикоррупционного митинга, который прошел в Перми 26 марта. Молодого человека обвинили по статье 20.29 КоАП «Производство и распространение экстремистских материалов». Административное дело было возбуждено из-за того, что он сделал репост приглашения на протестную акцию.

В числе прочего к записи была прикреплена песня «Просыпайтесь» группы «25/17». Трек внесен в список запрещенных материалов. Сам Александра говорит, что не знал об этом и не вслушивался слова. Тем не менее, Верещагинский районный суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

Анна Белкина
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