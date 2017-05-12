20:44 12 мая 2017 0

Украина оказалась на грани банкротства Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Экс-глава Донецкой области, депутат Верховной Рады Сергей Тарута считает, что на Украине может произойти дефолт и новый государственный переворот уже в ближайшие дни.

По мнению украинского парламентария, страна стоит на пороге банкротства. «Мы сегодня страна-банкрот. Из этой ситуации нужно выходить только с серьезной программой, предусматривающей ежегодный 10% рост ВВП Украины на протяжении 10-15 лет. Все, что меньше — это отложенный дефолт», — рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» Тарута.

По официальным данным минфина Украины, если в 2014 году падение ВВП составляло чуть более 28%, то в 2015-м оно достигло 31,3%. Отрицательно влияет на экономику блокада Донбасса. От этих мер, по мнению депутата, выигрывают только самопровозглашенные республики и Россия.

«Часть нашего промышленного комплекса сегодня сократила объемы производства на 30-40%. Это те производства, которые были завязаны в кооперации с предприятиями Донбасса. Процесс падения имеет нарастающую динамику, три-четыре-пять месяцев», — считает Тарута.

Он также отмечает, что украинские предприятия покидают высококлассные специалисты, которые перебираются жить и работать либо в Восточную Европу, либо в Россию. Сергей Тарута заявил, что эти проблемы в итоге могут привести к новому народному восстанию уже в ближайшее время.