Российский посол раскрыл уровень коммуникаций между Россией и НАТО

Канал экстренной связи между Россией и НАТО продолжает функционировать, несмотря на отсутствие полноценного диалога между сторонами. Об этом сообщил посол РФ в Бельгии и представитель России при НАТО Денис Гончар.
«Канал экстренной связи между РФ и НАТО сохраняется, военные периодически обмениваются краткими письмами по конкретным инцидентам», — приводят слова Гончара РИА Новости. Он отметил, что офис НАТО подтвердил сохранение «горячей линии» с Россией.
После приостановки работы постоянного представительства России при НАТО с 1 ноября 2021 года поддержание экстренных каналов было поручено лично послу. В Брюсселе российская сторона уведомила Международный секретариат о новых правилах взаимодействия. Представители альянса не направили официального ответа, но устно подтвердили сохранение коммуникационного канала — Россия получила необходимые контакты для связи в случае нештатных ситуаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.