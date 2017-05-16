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16:56  16 мая 2017 0

Глава МЧС России посмотрел на Тюменскую область и ввел режим чрезвычайной ситуации. Это должно вызвать радость у людей

Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, пучков владимир
Министр рассказал, что ишимцы получат федеральные компенсацииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Режим ЧС в связи с паводком введен на территории всей Тюменской области, Омской и Кировской областей. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии и КЧС по Тюменской области в Ишиме министр МЧС Владимир Пучков.

«С сегодняшнего дня, с 10 часов утра, мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Тюменской области, Омской области и Кировской области и федеральный уровень реагирования», — заявил глава МЧС.

Кроме того, министр заявил, что для выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения в Тюменской области будут использоваться средства федерального резервного фонда. Пучков дал поручение тюменским властям в скорейшем времени оценить размер ущерба, чтобы пострадавшие могли как можно быстрее получить компенсацию.

Пучков подчеркнул, что это касается не только тех жителей пострадавших районов, которые потеряли жилье, но и тех, у кого пострадали дачные участки. Министр заявил, что пострадавшим садоводам будет выделена помощь из семенного фонда с тем, чтобы они смогли получить в этом году урожай на своих дачных участках.

Надежда Карташова
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