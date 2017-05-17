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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
18:35  17 мая 2017 0

В Югре первоклассник спас друга, провалившегося в колодец с водой

Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, люк, канализация, коллекторный колодец
Ребенок мог погибнуть в канализационном коллектореФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первоклассник из Кондинского района ХМАО-Югры спас своего друга, который провалился в канализационную шахту, заполненную водой. Мальчик получил травмы, и мог погибнуть, однако его товарищ сумел позвать на помощь взрослых. Об этом в среду, 17 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по региону.

«При проведении проверки полицейские установили, что двое первоклассников гуляли во дворе многоквартирного дома, увидев за домом металлический люк, один из мальчиков разбежался и прыгнул в центр люка. В этот момент крышка люка разломилась и мальчик провалился. Ребенок упал с восьмиметровой высоты. Второй подросток, не растерявшись, побежал во двор и стал звать на помощь взрослых. Со слов правоохранителей и медиков, только вовремя оказанная помощь спасла ребенку жизнь, в канализационной шахте стояла вода, а от оторванного люка над головой ребенка висел тяжелый металлический крюк, который мог упасть на школьника в любой момент», — комментируют в полиции.

Спасенный мальчик госпитализирован с травмами в районную больницу. К ситуации подключились сотрудники СКР. Материалы, собранные сотрудниками полиции, запрошены для изучения. Следствие даст оценку действиям, либо бездействию лиц, ответственных за обслуживание территории, на которой находится канализационный люк.

Руководство и личный состав ОМВД России по Кондинскому району выразили благодарность ученику 1 класса междуреченской средней школы Дмитрию Гуку за проявленные ответственность и решительность при спасении друга.

Эльдар Булатов
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