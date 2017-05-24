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19 мая 2017
11:51  24 мая 2017 1

В коллекцию к раритетному «Запорожцу». Сити-менеджер Салехарда пополнил автопарк

День города Салехард 421
Раритетный ЗАЗ Кононенко уже знает весь городФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко заработал за 2016 год 17,3 млн рублей. Это на семь миллионов больше дохода 2015 года. Сити-менеджер владеет автомобилями MERSEDES, и «ЗАЗ» (раритетный «Запорожец»), у него также есть мотороллер с мотоколяской. Это новое приобретение — в прошлом году его не было. У Ивана Кононенко три квартиры, одна из них на Украине. В прошлом году было две квартиры и жилой дом. Также он владеет машино-местом и долями в трех нежилых помещениях. В пользовании у градоначальника жилой дом.

Несовершеннолетние дети сити-менеджера также обладают собственностью — у обоих есть доли в двух квартирах.

Первый замглавы администрации Евгений Семихин задекларировал доход в 8,3 млн рублей. У него есть мотоцикл Baltmotors. Супруга ездит на Mini cooper. Сам г-н Семихин зарегистрировал квартиру, его жена — квартиру и гаражный бокс.

Замглавы по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев отчитался о доходах в 15,3 млн рублей. Он владеет собственной квартирой и автомобилем Toyota. Его жена также является обладательницей квартиры.

Ирина Максимова, курирующая соцполитику, получила доход 7 млн рублей. У нее есть три квартиры и гараж. Самой ей ставить туда нечего — транспорта в собственности нет, а в от у супруга есть Nissan. Он также обладает квартирой.

У Ивана Кононенко новый управляющий делами — Александр Зорин. Он о доходах в новом качестве не отчитался.

Юлия Фролова
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