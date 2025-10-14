Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире

В ботаническом саду «Ромбергпарк» в немецком Дортмунде неизвестные похитили редкий клубень аморфофаллуса титанического, известного как самый зловонный цветок в мире. Клубень весом 20–30 килограммов находился в коллекции под именем «Давид». Об этом сообщает иностранное издание со ссылкой на администрацию города.
«Кража „Давида“ стала для нас тяжелым ударом. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут „Давида“, — прокомментировал ситуацию представитель ботанического сада, пишет Spiegel. Он также отметил, что потеря клубня — большая утрата не только для специалистов, но и для всего города.
По данным Spiegel, клубень аморфофаллуса титанического был выкопан из горшка в одном из павильонов сада. Сотрудники обнаружили пропажу в ходе ежедневного обхода. Цветок известен своим редким цветением и сильным запахом, напоминающим разлагающееся мясо. Обычно о появлении бутона заранее предупреждают жителей, чтобы все желающие могли увидеть уникальное явление. В администрации сада подчеркивают, что подобные растения выращивают годами, а утрата «Давида» может негативно сказаться на научной и просветительской работе учреждения.
Ранее редкий африканский цветок, обладающий специфическим запахом — гнили и тухлого мяса — распускался в библиотеке Кургана в России. Цветение необычного растения случилось впервые за последние шесть лет.
