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31 мая 2017
30 мая 2017
07:34  31 мая 2017 0

Американскую актрису заставили извиниться за «отрезанную» голову Трампа. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Актрисе пришлось извиняться за шутку о Дональде ТрампеФото: depositphotos.com © URA.RU

Американская актриса Кэти Гриффин извинилась за фотографию, на которой она позирует с муляжом отрезанной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа. Юмористка сделала это после того, как Секретная служба США опубликовала сообщение о намерении изучить обнародованные фотографии.

«Я искренне извиняюсь. Я комик и перешла черту, понимаю, что изображение оказалось слишком оскорбительным», — извинилась Гриффин на своей странице в социальной сети Twitter.

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Актриса отметила, что-то, что она сделала, не является смешным, пишет «Федеральное агентство новостей».

Извинения Гриффин принесла после того, как Секретная служба напомнила, что у нее имеется надежное подразделение, изучающее открытые источники и социальные сети, оценивая угрозы в адрес ряда первых лиц государства. Подобные дела получают наивысший приоритет, писала «Газета.Ru». Пользователи социальных сетей призвали немедленно арестовать актрису.

Провокационный снимок сделал фотограф Тайлер Шилдс, добавляет телеканал 360. Уже после фотосессии актриса в шутку заявила, что и ей, и фотографу придется перебраться в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму.

Нина Калинина
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