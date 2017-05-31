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Главные новости Тюменской области
10:25  31 мая 2017 0

Пьяный тюменец «вслепую» вел машину и пытался спрятаться от ГИБДД в детском саду

Клипарт. ЯНАО , дпс, госавтоинспекция, автомобиль, гибдд
Сотрудники ДПС в поселке Боровском задержали пьяного водителяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменском районе пьяный водитель пытался спрятаться от инспекторов ГИБДД в детском саду. Инцидент произошел рано утром в поселке Боровском — там по улице ехал автомобиль с поднятым капотом, который полностью закрывал обзор водителю.

Как рассказали в управлении ГИБДД области, утром в поселке Боровский Тюменского района автоинспекторы, проводившие оперативное мероприятие «Нетрезвый водитель», заметили ВАЗ-2109, который двигался с поднятым капотом. Водитель при этом вообще не мог видеть, куда он едет. Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, но водитель «Жигулей» в ответ только увеличил скорость, и автомобиль помчался в сторону детского садика.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Около забора детсада «Лада» остановилась, водитель выскочил из машины, перелез через забор и побежал по детской площадке. Инспекторы догнали мужчину и задержали, несмотря на его сопротивление. Оказалось, что за рулем автомобиля был 24-летний житель поселка Боровский. В ГИБДД уточнили, что его уже лишили прав за пьяную езду — сейчас парню грозит уголовная ответственность.

Надежда Карташова
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