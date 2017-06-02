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Главные новости Курганской области
15:42  02 июня 2017 1

В Кургане продают валенки под окнами областного правительства. ФОТО

Жалобы горожан на озеленение города и размещение православной выставки. Курган, палатки, чимеевская икона, батюшки, православная ярмарка2017
Православная ярмарка проходит в Кургане регулярноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане традиционная православная ярмарка, которая открылась в горсаду, разделила горожан на два лагеря. Ее расположение рядом со зданиями правительства и драмтеатра возмутило некоторых курганцев.

Жители уверены, что соседство с ярмаркой не красит центральную площадь города. В этом году торговые палатки вплотную окружили памятник родителям. Кроме того, грузовые «Газели» продавцов припарковали на подъездной дороге к горсаду. В Facebook горожане обсуждают развевающиеся на ветру халаты. «Маразм крепчал», — прокомментировал один из пользователей соцсети изображение валенок с серпом и молотом.

Однако есть и те, кто, напротив, рады приобрести натуральные продукты и товары. «Каждый год прихожу сюда, удобно и выбор большой, от дома близко идти», — поделилась своим мнением пенсионерка, которая купила баночку меда. Любопытно, что на ярмарке продают не только церковную утварь, иконы, облачения, православные ювелирные изделия, духовную литературу, но и изделия народных промыслов, продукты и товары для здоровья. В том числе, и те самые валенки.

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Палатки и автомобили разместились прямо у Центральной площади Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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