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31 мая 2017
16:49  06 июня 2017 0

Из Ноябрьска бегут депутаты. В гордуме ждут отставки уже третьего народного избранника

Заседание городской думы Ноябрьск, тащиева светлана
Светлана Тащиева покинет городскую телекомпанию и гордумуФото: Максим Егоров © URA.RU

Из гордумы Ноябрьска может уйти депутат Светлана Тащиева. Поводом для отставки стало желание переехать на «большую землю». Также она в скором времени покинет пост директора городской телерадиокомпании «МИГ». Об этом Тащиева сама сообщила коллективу на общем собрании во вторник, 6 июня.

Светлана Тащиева заявила, что ее семья уже давно переехала в другой город, поэтому она доработает июнь, примет участие в заседании Думы и уедет на лето к семье. На осень она планирует вернуться, разобраться с делами, и, если будет принято окончательное решение о переезде, сама сдаст депутатский мандат, передает агентство «Ноябрьск-Информ».

О возможном уходе Светланы Тащиевой стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда источники полагали, что она уйдет перед новогодним праздником, потому что заканчивается контракт, который продлевать, скорее всего, не будут. Кроме того, ее уход с поста связывали с новым направлением информполитики в городе, которое курирует замглавы Алексей Ардышев.

В мае пост покинул еще один депутат Николай Расамагин. Как уже ранее рассказывало «URA.RU», он избирался при поддержке АО «Газпромнефть-ННГ», являясь сотрудником предприятия. Около двух месяцев назад Расамагин уволился из компании с должности начальника управления внутрискважинных работ, сдал мандат и покинул Ноябрьск.

Еще раньше досрочно сложила полномочия народная избранница Елена Шаповалова, которая перебралась в Москву. Она долгое время не выходила на связь с коллегами, но позже сама написала заявление на сдачу мандата.

Вячеслав Егоров
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