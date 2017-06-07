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07 июня 2017
18:38  07 июня 2017 0

Песков поставил на место перебившую его американскую журналистку

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Песков напомнил журналистке, что это его конференц-call, а не ееФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка американского телеканала CNN перебила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда тот пытался ответить на ее вопрос. Официальный представитель Кремля резко прервал журналистку, однако сделал это в шуточной форме.

В рамках регулярного общения Пескова с представителями СМИ журналистка спросила его о российских хакерах, сообщает информагентство Nation News. Когда тот начал отвечать на вопрос, девушка перебила пресс-секретаря главы государства и задала еще один: каково мнение официальной Москвы по поводу высказываний о контроле над интернетом?

«Джил, это мой конференц-call, а не ваш», — ответил Песков и продолжил свой монолог.

Ранее СМИ сообщили, что информацию, которая спровоцировала дипломатический кризис у стран в районе Персидского залива, опубликовали российские хакеры, напоминает «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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