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Главные новости Курганской области
15:36  20 июля 2017 0

Отправленный за решетку экс-начальник налоговой службы Зауралья обжалует приговор

Судебное заседание в отношении экс-руководителя УФНС РФ по Курганской области Юрия Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
Юрий Касьяненко просит смягчить ему наказаниеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганский областной суд поступила апелляционная жалоба бывшего руководителя налоговой службы региона Юрия Касьяненко на приговор городского суда. Ее рассмотрят 1 августа, уточнили «URA.RU» в канцелярии облсуда.

Жалобу передали судье Марине Петровой.

В конце июня Юрий Касьяненко был осужден на три года лишения свободы. Как установил суд, будучи руководителем УФНС по Курганской области, он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 млн рублей по платежам. Касьяненко распорядился выявить не более 10 млн рублей долга.

Дело экс-налоговика рассматривалось в особом порядке, так как он признал свою вину. Однако после оглашения приговора Касьяненко заявил, что «такова метода проверок в России и так можно пересадить всех начальников управлений ФНС». Он также добавил, что своими действиями пытался оставить крупного налогоплательщика в области. Все долги фирма выплатила позже. Подчиненная Касьяненко Ольга Киселева-Захарова получила условный срок.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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